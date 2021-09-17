В Китае запретили прогнозировать курс юаня 2 17.09.2021, 16:10

Все крупнейшие китайские брокеры теперь ограничиваются пространными рассуждениями.

Китайские брокерские компании перестали давать прогнозы по курсу юаня под давлением властей, усиливающих контроль за медиапространством и финансовыми рынками.

Как сообщает Reuters, все крупнейшие китайские брокеры, прежде открыто прогнозировавшие юань, теперь вместо значений курса ограничиваются широкими диапазонами или пространными рассуждениями, опасаясь попасть под горячую руку китайского ЦБ и Государственной администрации валютного обмена (SAFE).

Проанализировав несколько месяцев брокерской аналитики, Reuters не обнаружил ни одного конкретного прогноза по юаню. Источники агентства в банках и брокерских компаниях подтвердили, что это стало распространенной практикой и длится уже некоторое время.> По словам валютных трейдеров из двух китайских банков, новый тренд стал результатом давления Народного банка Китая и его валютного подразделения.

«Все становится куда строже. Спрашивать трейдеров о прогнозах по юаню теперь очень неудобно, - рассказывает один из источников Reuters. - Когда юань подошел к чувствительным уровням несколько месяцев назад, НБК несколько раз попросил трейдеров не делать публичных предсказаний, которые могли бы направить рынок».

Все началось с того, что глава SAFE Пан Гоншен в июне заявил, что рынкам нужно ждать «двусторонней волатильности», а бизнесу - занимать нейтральную позицию по валюте, рассказывает другой трейдер. С тех прогнозы по юаню продолжают давать только иностранные банки.

Последний прогноз от крупнейшего китайского брокера CITIC, данный в мае, состоял в том, что юань подорожает до 7-летнего максимума 6,2 юаня за доллар - на 4% от текущих уровней.

Рынок форвардов, напротив, закладывает снижение юаня на 2%, до отметки 6,56 в течение шести месяцев.

За последний год юань подорожал на 6% на фоне притока валюты от экспорта и роста доходов корпораций, накопивших валютную «подушку» размером в триллион долларов. Резервы ЦБ Китая составляют 3,15 триллиона долларов.

По данным SWIFT на юань приходится 2,19% мировых платежей - в 2,5 раза меньше, чем у британского фунта (6%) и в 18 раз меньше, чем у основных валют - доллара и евро (39% и 38%).

В мировых валютных резервах, по данным МВФ, на юань приходится 2,45%, или 254 млрд долларов.

Из этой суммы почти треть держит Россия - около 80 млрд долларов в резервах ЦБ РФ и 17 млрд в Фонде национального благосостояния.

Банк России по-крупному закупился юанями во втором квартале 2018 года, когда курс находился вблизи 2-летних максимумов. Последовавшая девальвация принесла ЦБ почти 10 млрд долларов убытка на курсовой переоценке, который, впрочем, удалось «отыграть» в 2020-21 гг, когда юань укрепился на 11% - с 7,1 до 6,3 за доллар.

В июне Минфин объявил, что переведет в юани 15% ФНБ. В китайскую валюту были конвертированы доллары, от которых в фонде было решено избавиться полностью.

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