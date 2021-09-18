Суп «народного единства» за 70 пфеннигов 6 Дмитрий Краснов, «Салідарнасць»

18.09.2021, 9:53

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Интересные параллели.

Инфляция сдерживается благодаря государственному контролю над ценообразованием. Мнимая «стабильность» валюты – чисто политическое, а не экономически оправданное действие. Иностранные займы и кредиты становятся недоступными. Доля дохода на душу населения значительно отстает от Великобритании, Нидерландов, Франции, Дании, не говоря уже о США.

Нет, это не описание текущей ситуации в Беларуси. Таким было положение Германии в 1930-е годы.

Расходы на вооружение росли, запасы сырья и продовольствия таяли. Вооружение вермахта не могло продолжаться в объеме, необходимом Гитлеру, чтобы осуществить военную экспансию.

Конечно же, весь немецкий народ должен был проникнуться важностью момента и сплотиться во имя достижения общей цели. Для этого нацистская пропаганда не жалела сил и идей.

Одной из первых «ласточек» стал провозглашенный в 1933 году «День национального труда», который отпраздновали совместно с профсоюзами 1 мая. Для свободных немецких профсоюзов он же стал, по сути, и «поминальным», поскольку уже 2 мая все независимые организации работников были разгромлены, а их собственность экспроприирована.

Сам праздничный день, однако, продолжил свое существование и в 1934 году уже гордо именовался «Днем народного единства» (Tag der Volksgemeinschaft).

Чтобы «зацементировать» народное единство, сил не жалели. Для этого организовали народные гуляния с танцами, музыкой и детскими играми. Здания украсили, а по улицам прошли парады с участием штурмовых отрядов СД и СС, вермахта, гитлерюгенда и различных отделов провластного профсоюза. Вечером устроили большой салют.

Но, как говорится, одними зрелищами сыт не будешь. Другой идеологической находкой стал «Воскресный айнтопф» (Eintopfsonntag).

С 1 октября 1933 года в одно из воскресений месяца с октября по март в каждом немецком доме на обед следовало подавать только суп. Пропагандистская акция служила двум целям: единения нации и экономии валюты, так как для закупки дефицитных жиров стране требовались значительные средства в иностранной валюте.

Экономия в расходах по сравнению с обычным воскресным обедом устанавливалась по указанию «сверху» в размере 50 пфеннигов, которые передавались в пользу фонда «Зимняя помощь» местным ответственным активистам в ходе поквартирных обходов.

Фонд, основанный в сентябре 1933 года, ставил своей целью, ни много ни мало, укрепление «народной общности» и снижение финансовой нагрузки на государство. В Гамбурге, например, 4 февраля 1934 года около 65 % всех домохозяйств внесли взносы с айнтопфа на сумму 104 200 рейхсмарок.

Экономия средств на айнтопфе вместо обычного воскресного обеда могла составлять и больше, например, благодаря специальным рецептам, которые публиковались в газетах: гороховый айнтопф с колбасой, свиным ухом или солониной, айнтопф с говядиной и макаронами или овощной айнтопф с мясом.

Все столовые и рестораны в различных городах в дни «воскресного айнтопфа» подразделялись на три класса с соответствующими ценовыми категориями: 70 пфеннигов, 1 рейхсмарка или 2 рейхсмарки с порции айнтопфа. В подтверждение уплаты взноса с айнтопфа посетители получали пронумерованную квитанцию.

Руководство нацистского режима ввело в практику даже коллективные обеды с айнтопфом и использовало их в пропагандистских целях. По мнению Гитлера и Геббельса, воскресный суп был не только материальным взносом, но и духовным вкладом в народное единение: «Недостаточно платить взнос с айнтопфа и поедать свой обычный воскресный обед. Воскресным айнтопфом весь германский народ должен принести сознательную жертву в едином народном порыве».

Подобные акции активно использовались пропагандистами. При этом энтузиазм масс рано или поздно должен был выразиться в народном творчестве. Некто Тони Поммерс разразился поэмой «Eintopfgericht», которая была опубликована в брауншвейгской региональной газете.

В вольном переводе ее суть сводится к тому, что Германия страдает от внутреннего раздрая, ей угрожают враги со всех сторон, народ мучается от безработицы и голода. Но как указывает мудрое руководство, каждый должен быть готов принести жертву, например, кушать в каждое первое воскресенье месяца только айнтопф и жертвовать деньги в фонд помощи.

Дмитрий Краснов, «Салідарнасць»

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