Санкции только объявили — а луканомика уже получила «пробоину» 18.09.2021, 10:13

7,476

Фото: tut.by

В Беларуси резко упали показатели ВВП.

Белстат обнародовал информацию по главному экономическому показателю – валовому внутреннему продукту (ВВП).

Она показала, что экономика вдруг резко начала замедлять свой рост в реальном выражении, даже появилась реальная угроза скоро «уйти в минус», пишет «Инфобанк».

При том, что санкции еще толком и не начали действовать, а внешняя торговля вышла на лучший уровень даже по товарному экспорту, в т.ч. по экспорту «санкционных» товаров.

В 2020-м все индексы ВВП формата «период с начала года относительно соответствующего периода предыдущего года» находились в «красной зоне», то есть ВВП в 2020-м все время был меньше, чем в 2019-м.

А в 2021-м уже наоборот, все индексы ВВП уже в «зеленой зоне»: в этом году все периоды для экономики – плюсовые относительно прошлого года.

Индекс ВВП января-августа 2021-го составил, по первой оценке, Белстата 103,0%: экономика выросла в реальном выражении относительно января-августа 2020- года на 3,0%.

В месячном формате, «к соответствующему месяцу предыдущего года», все индексы ВВП в этом году тоже «зеленые»: относительно кризисного 2020-го, экономика в каждом месяце 2021-го в реальном «плюсе».

В августе расчетный индекс ВВП составил 101,2%: экономика в августе 2021 года выросла в реальном выражении на 1,2% относительно августа 2020-го.

При этом оба августовских индекса стали меньше июльских. Значит, экономика Беларуси в августе замедлила свой восстановительный рост.

Особенно резкое падение – у месячного индекса. Правда, здесь есть фактор высокой базы сравнения: в августе 2020-го индекс был «зеленый», а в июле 2020-го – «красный».

Однако тот «зеленый месячный индекс августа 2020 года, в свою очередь, таковым стал во многом благодаря тому, что годом раньше, в августе 2019-го, было падение ВВП.

Поэтому правильно будет показать цепные индексы ВВП – реальную динамику экономики за несколько лет, при котором влияние этих «сравнительных баз» будет минимальным.

Мы взяли последние 6 лет, с 2016-го по 2021-й, выразив ВВП периодов 2015 года за 100%.

И получилось следующее:

реальный ВВП за период с начала года в 2021 году относительно 2015 года:

январь-июль – 106,0%

январь-август – 105,2%

реальный ВВП за месяц в 2021 году относительно 2015 года:

июль – 108,1%

август – 101,0%.

Как видим, в августе действительно произошло существенное ухудшение в экономике: ее рост резко замедлился. И это еще санкции и не начали действовать.

Это привело даже к прекращению увеличения скользящего годового индекса ВВП, что шло последние 4 месяца, начавшись в апреле, когда индекс резко вышел из «красной зоны».

В августе скользящий годовой ВВП (это значит ВВП периода «сентябрь-2020 – август-2021» к ВВП периода «сентябрь-2019 – август-2020») составил 101,9% – как и месяц назад.

Скользящий годовой индекс – инерционный показатель, и резкое его торможение после быстрого подъема говорит также о сильном реальном замедлении роста экономики.

А вот номинальный ВВП в долларовом эквиваленте продолжает быстро восстанавливаться после падения.

Предкризисный его максимум – $65,3 млрд (перед мартовской девальвацией 2020 года), а кризисное «дно» – $59,6 млрд (перед началом обратного укрепления BYN-рубля и начала восстановительного роста экономики).

В августе скользящий годовой (за 12-месячный период, с сентября 2020-го по август 2021-го) – ВВП Беларуси в долларовом эквиваленте вырос до $64,4 млрд.

Росту номинального долларового ВВП способствует высокая инфляция и укрепление BYN-рубля к доллару: долларовый рост цен и поднимает долларовый размер экономики.

Увеличение ВВП в долларах – единственный сейчас положительный макроэкономический показатель. К тому же, рост долларового ВВП означает рост долларовых зарплат.

Так, наибольшие в долларах зарплаты в Беларуси были в 2013-14 гг., когда был рекордный долларовый годовой ВВП – более $78 млрд.

Но достичь тех рекордных значений долларового ВВП скорее всего сейчас не удастся:

инфляционное приращение будет сокращаться – инфляция замедляется

укрепление BYN-рубля к доллару достигло потолка

реального роста ВВП может не быть: еще до начала полноценного действия санкций, в августе, реальная динамика ВВП, как видим, уже ухудшилась.

Что же будет, когда санкции начнут полноценно оказывать свое негативное влияние?

В этом плане будет важен сентябрьский результат работы экономики: если ухудшение и в следующем месяце продолжится, значит, можно буде говорить о начале «санкционной рецессии» – какой никогда еще не было в Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».