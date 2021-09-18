Путинская система достигает своих пределов 18.09.2021, 22:20

Kак в политическом, так и в экономическом смысле.

"Слабый рост экономики, высокий уровень инфляции, падение реальных доходов - Россия находится в трудном положении. Бизнес-модель Путина больше не работает", - пишет немецкое деловое издание Handelsblatt (перевод — inopressa.ru).

"Владимир Путин, обычно олицетворяющий собой уверенность, теперь не так уверен в себе - это проявилось дважды за последние несколько дней. Хотя российский президент публично заявлял, что привился российской вакциной "Спутник V", теперь он ушел на самоизоляцию из-за все новых случаев заражения Covid-19 в своем окружении", - передает журналист Матиас Брюггманн.

"И что еще более важно: хотя на встрече своей партии "Единая Россия" Путин предсказал сильный результат партии на выборах в Госдуму, которые пройдут с пятницы по воскресенье, в отношении многих потенциальных избирателей он предпочел перестраховаться: недавно он подписал указ, предоставляющий каждому из 43,4 млн пенсионеров единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей, что эквивалентно 117 евро".

"Вторым указом он выдал по 15 тыс. рублей миллионам военнослужащих, сотрудников министерства внутренних дел и правоохранительных органов - которых также называют "силовиками", поскольку они считаются самой важной опорой путинского режима. Это преимущественно те же группы, что недавно с большой жестокостью подавляли по всей стране протесты находящегося в заключении оппозиционного лидера Алексея Навального", - отмечает издание.

"На выходных Путину необходимо явное абсолютное большинство. То, что это не является само собой разумеющимся, - настоящее русское чудо. И это связано в первую очередь с тем, что пропасть между внешним великодержавным поведением Путина и печальной экономической ситуацией внутри страны становится все больше. Во время его правления с 1999 года темпы роста экономики были значительно ниже, чем в других развивающихся странах, а инфляция была намного выше. При этом большие надежды, связанные с поворотом к Китаю, пока что оказываются экономическими воздушными замками", - указывает Handelsblatt.

"России срочно нужна новая экономическая политика. Вот только выбора между альтернативами экономической политики нет", - говорится в статье.

"Германия по-прежнему является "одним из главных партнеров России", обольщал недавно Путин уходящего канцлера Германии `Ангелу Меркель во время ее прощального визита в Кремль. Однако, по мнению министра иностранных дел Сергея Лаврова, отношения между Россией и ЕС, "ненадежным партнером", достигли низшей точки. Бывший полковник Красной Армии в ГДР и нынешний аналитик московского отделения американского Фонда Карнеги Дмитрий Тренин резюмирует: "Россия находится в состоянии конфронтации с Западом и будет оставаться в этом состоянии еще долго".

"Как следствие, сейчас происходит отрыв от Запада: министерство промышленности России недавно запретило государственным учреждениям покупать иностранные компьютеры, серверы, другую микроэлектронику и светотехнику. Крупным российским корпорациям также запретили с 2024 года покупать иностранное программное обеспечение от Microsoft или SAP ".

"Государственной лизинговой компании ГТЛК больше не разрешается закупать иностранные самолеты. При закупке лекарств иностранные фармацевтические компании могут привлекаться только в том случае, если нет двух российских поставщиков. В будущем по государственным контрактам российским компаниям будут платить на 15% больше, чем иностранным", - пишет издание.

"Россия также хочет стать независимой от доллара. Центральный банк значительно сократил долю американской валюты в своих резервах, а Фонд национального благосостояния (ФНБ), в который государство собирает излишки доходов от экспорта нефти, снизит долю доллара с 35% "до нуля процентов", сказал вице-премьер Антон Силуанов, отвечающий за финансы".

"В настоящее время в финансовом плане Россия может позволить себе такой отрыв от Запада: валютные резервы Центрального банка составляют сумму, эквивалентную 620 млрд долларов. Еще 190 млрд долларов (что соответствует 12,1% ВВП) есть у Фонда национального благосостояния. Ручир Шарма, главный глобальный стратег крупного американского банка Morgan Stanley, говорит в этой связи о "российской крепости".

"Однако экономисты критикуют, что Москва использует доходы от экспорта сырья только для наращивания валютных резервов, вместо того, чтобы наконец-то увеличить потенциал роста. "Необходима более экспансивная фискальная политика", - говорит Василий Астров, эксперт по России из Венского института международных экономических исследований (WIIW). По оценкам института, в этом году экономика России вырастет на 3,5% и на 3% в 2022 году. Это неожиданно мало для развивающегося рынка, находящегося на стадии восстановления после спада, вызванного пандемией в 2020 году", - отмечает автор статьи.

"Российские эксперты тем временем говорят о "потерянном десятилетии", в котором экономический рост в среднем составлял только 0,9%. Мировая экономика в тот же период росла в среднем почти на 3%. Россия еще больше отстала от развитых стран практически во всех областях, говорится в анализе Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук".

"Аналитик Тренин считает нынешнюю экономическую модель России "исчерпавшей себя". По его словам, сегодняшняя политическая элита состоит в основном из людей, которые в первую очередь заботятся о своих собственных интересах. В государственном аппарате преобладает "беспрецедентная в истории России коррупция". Элита в первую очередь заботится о собственном обогащении, считает он".

"Стагнация доходов и увеличение в последние годы доли населения, живущего в абсолютной бедности, в долгосрочной перспективе ставят под угрозу политическую стабильность ", - предупреждает и Астров".

"Средний реальный доход действительно составляет всего 411 евро в пересчете на европейскую валюту, из которых 15,2% уходят на аренду, налоги и сборы. Инфляция в августе выросла до 6,7%, что является самым высоким показателем за последние пять лет. Цены на продукты питания выросли еще больше".

"Инфляция в целом является большой проблемой, - указывает Handelsblatt. - За два путинских десятилетия она достигла 571%, что намного выше среднемирового показателя в 208%. Чтобы сдержать опасность инфляции, Центробанк с марта повысил ключевую процентную ставку на 2,5 процентных пункта до нынешнего уровня в 6,75%. "Это, в свою очередь, замедлит выдачу кредитов, а значит, и рост", - говорит экономист WIIE Астров".

"Таким образом, экономическая ситуация давно не была такой сложной, как сейчас, а надежды на помощь со стороны Китая пока не оправдались. Инвесторы из Поднебесной и вовсе уходят из гигантской страны. Если в начале 2020 года китайцы инвестировали в российские компании 3,7 млрд долларов, то в апреле этого года это были лишь 2,2 млрд, то есть почти на 40% меньше".

"Единственной опорой остается экспорт в Народную Республику. Ранее Москва поставляла нефть, уголь и газ в основном в Европу, но теперь Россия все чаще поставляет их в Китай по новым трубопроводам. Но как долго Россия сможет продолжать полагаться на этот экспорт? (...) Предупреждающие сигналы поступают даже из правительственных учреждений: российская бизнес-модель "роста экономики на основе нефтяного, газового и угольного секторов" на исходе, считают эксперты Научно-исследовательского Финансового института (НИФИ) в Москве. Опустошительные лесные пожары, как никогда высокие температуры в Сибири, стремительное таяние сибирской вечной мерзлоты и связанная с ним разрушительная просадка трубопроводов, нефтяных резервуаров и целых промышленных предприятий делают изменение климата все более заметным и в России".

"(...) Амбициозными были попытки Путина предстать в роли спасителя мира с помощью вакцины "Спутник V". Но сделать это не удалось. Россия даже не смогла выполнить свои международные обязательства по поставкам вакцины. Кампания по вакцинации медленно идет и в собственной стране: две прививки сделали только 27% россиян", - констатирует Handelsblatt.

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