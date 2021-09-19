Готовимся остаться дома!
- Телеграм-канал «Баста!»
- 19.09.2021, 9:15
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Наша свобода — в наших руках.
Почему это важно? Наш опыт подтверждает — если протест в ответ на репрессии ослабляется, значит нелегитимная власть понимает, что насилием можно заставить людей делать, что угодно.
Только человек, который слишком долго у власти, может поверить, что несколько тысяч дубинок могут остановить девять миллионов человек.
Когда мы останемся дома — мы сможем остановить съехавшего с катушек диктатора. Это самое мощное оружие против лукашеску и его банды, самый безопасный вид протеста, который приведет нас к победе над диктатурой.
Это наше право.
Наша свобода и свобода всех политзаключенных — в наших руках.
Вместе и до конца!
Телеграм-канал «Баста!»