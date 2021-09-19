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В Париже канатоходец прошел полкилометра на высоте 70 метров: видео

  • 19.09.2021, 10:18
  • 1,964
В Париже канатоходец прошел полкилометра на высоте 70 метров: видео
Фото: ЕРА

Трос соединял Эйфелеву башню и театр Шайо.

Сегодня в Париже экстремальный канатоходец Натан Полин прошел 670 метров по натянутому на высоте 70 метров тросу, соединяющему Эйфелеву башню и театр Шайо. Об этом сообщает Ouest France.

Спортивно-артистическое представление было приурочено к открытию Культурной олимпиады и Дням европейского наследия в Париже.

Полин уже совершал такой переход в 2017 году, но тогда трос был натянут на высоте 60 метров.

"Это было непросто", – сказал Полин после сегодняшнего представления.

Завтра канатоходец намерен совершить этот переход еще раз.

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