В Париже канатоходец прошел полкилометра на высоте 70 метров: видео
- 19.09.2021, 10:18
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Трос соединял Эйфелеву башню и театр Шайо.
Сегодня в Париже экстремальный канатоходец Натан Полин прошел 670 метров по натянутому на высоте 70 метров тросу, соединяющему Эйфелеву башню и театр Шайо. Об этом сообщает Ouest France.
Спортивно-артистическое представление было приурочено к открытию Культурной олимпиады и Дням европейского наследия в Париже.
Полин уже совершал такой переход в 2017 году, но тогда трос был натянут на высоте 60 метров.
Paris: le funambule Nathan Paulin s'est élancé depuis la Tour Eiffel pic.twitter.com/Z8bCxsQFr4— BFMTV (@BFMTV) September 18, 2021
"Это было непросто", – сказал Полин после сегодняшнего представления.
Завтра канатоходец намерен совершить этот переход еще раз.