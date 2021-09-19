Певец Кай Метов ехал в Гродно на лукашенковский «праздник», но попал в ДТП 42 19.09.2021, 10:22

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Артист находится в больнице.

Исполнитель Кай Метов вчера должен был выступить на концерте в честь «дня города» в Гродно. Позже появилась информация, что выступление отменяется. Автомобиль с певцом попал в аварию возле Минска, сообщил onliner.by со ссылкой на телеканал «Гродно Плюс».

«Артист жив, находится в больнице. Пока другой информации о случившемся нет», — сообщил в субботу вечером канал.

По словам самого певца, его уже осмотрели врачи, с ним все в порядке.

«Мы ехали в Гродно, я был на заднем сиденье. Водитель не справился с управлением, и машину на приличной скорости занесло. К счастью, все живы и здоровы, нам сразу же была оказана первая медицинская помощь», — цитирует артиста агентство «РИА Новости».

Как отмечается на сайте певца, он родился в 1964 году, окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории по классу скрипки, получил высшее театральное и юридическое образование.

Метов был участником и музыкальным руководителем ВИА «Молодость». В 1991 году он записал первые песни, а в 1993-м его композиция Position №2 стала хитом. Лауреат телевизионных фестивалей «Песня года», «Пятьдесят на пятьдесят», заслуженный артист России.

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