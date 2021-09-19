«Шок, а не памятник!»: самые провальные скульптуры из российской глубинки 8 19.09.2021, 11:30

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Автор так увидел?

Художники и скульпторы — особая каста. Понять, что у них на душе, в уме и что именно творцы хотят выразить очередным произведением, дано не каждому. Порой без основательного знания исторического «бэкграунда» и не разберешься, сколько смыслов заложено в каждую деталь. Но на всякое уникальное творчество найдется универсальный прием дилетанта: нравится — не нравится. И с этим критерием, в общем-то, не поспоришь: произведение или задевает струны души, или заставляет скептически морщиться.

Сайт onliner.by представил подборку скульптур, которые в последнее время наделали немало шума: во времена, когда технологии практически совершенны и машины охотно спешат на помощь творцам, мир все еще получает очень спорный «продукт».

Руки прочь от классики!

В середине лета в селе Ютановка, что в Белгородской области, появился новый памятник. Для места, для перечисления достопримечательностей в котором хватит пальцев одной руки, это настоящее событие. При этом памятник ютановцы заполучили не отвлеченный, который надо еще разгадать, а по мотивам всем без исключения знакомого фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика».

Запечатлеть в стеклопластике было решено одну из самых наивных и романтичных новелл, в которой Шурик и Лидочка, увлеченные учебным процессом, не заметили друг друга. Казалось бы, что может пойти не так: милая зарисовка, персонажи всем известны, переосмысливать их не надо. Однако скульптор нашел свой уникальный подход. В итоге на свет родились вот такие Шурик и Лида. Страшно? Нам тоже.

Местные жители возмутились такому подарку. Их поддержал интернет: «Уродство» — один из самых мягких комментариев, свалившихся на головы ни в чем не повинных «студентов». Гнев людей понятен: оскорблен оказался не только вкус, но и кошелек россиян — на это ведь были выделены деньги! Конкретная сумма, которая потребовалась на то, чтобы отлить пару, не сообщается, но на обустройство в селе арт-пространства под названием «Студенческая аллея» потратили 1 млн рублей (около $14 тыс.), причем этот проект стал победителем конкурса президентских грантов.

Впрочем, местная власть проблем не обнаружила. «Я пока недовольных не видела. Письменных обращений к нам не поступало. Кто критикует, я не знаю. Мне нравится», — рассказала изданию «Подъем» глава администрации Ютановки Светлана Романченко. В подтверждение своих слов местные чиновники охотно фотографировались с «подтаявшими» персонажами.

Для сравнения: вот так выглядят Шурик и Лида, «проживающие» в Краснодаре. Создатель скандального памятника никак не прокомментировал повышенный интерес к его творению. Зато местные жители отметили: «Если бы он везде скульптуры свои лепил, вот бы преобразилась область».

А Пушкина за что?

Имя Александра Сергеевича Пушкина до сих пор произносят с придыханием: литературная и культурная величина, не поспоришь. И памятник ему должен быть почти в каждом крупном городе, а уж в местах, которые были во владении семьи поэта, и подавно. Но это с обывательской точки зрения. А вот с чиновничьей — не факт. Поэтому настоящего, «полноценного» памятника Пушкину в селе Лежнево, которым в XVII веке владели предки гения, нет.

Исправить эту историческую несправедливость взялся местный умелец-самоучка Кузьма Никифоров — причем еще в далеком 1937 году, приурочив свой труд к столетию со дня смерти поэта. Простой рабочий лежневской фабрики, вдохновившись скульптурой Пушкина в Москве, как умел выстрогал из дерева монумент в полный рост.

Позже деревянную скульптуру заменили на гипсовую. В 1949 году вместо гипсовой фигуры была установлена бетонная. В общем, Кузьмы Никифорова с нами давно нет, но дело его живет.

Известно, что вандалы несколько раз портили скульптуру и один раз даже оторвали поэту голову. Но в 2013-м Пушкин был восстановлен. «Памятник отреставрировали, придав ему современный вид», — так выражается местная пресса.

Удивительно, но Пушкин от умельца-самоучки выглядел лучше, чем от современных реставраторов.

Этот Ленин еще страшнее предыдущего

Какая может быть подборка монументов без Ильича? Правильно, никакая. Вот и мы не отказали себе в удовольствии заглянуть в Карельскую Сегежу и полюбоваться «продавленным» Лениным с «продавленным» же октябренком. Прямо жутко становится, когда «вечно живой» смотрит тебе в глаза.

Информации о судьбе этого Ильича практически нет: сидит себе на кубе в скверике да сидит. Правда, местные жители отмечают, что еще до недавнего времени дедушка выглядел нормально, и только в этом году что-то изменилось. Возможно, кто-то из потомков обиженных советской властью людей пришел мстить. Впрочем, стоит отметить, что в городе живут и «нормальные» Ленины, без этого зомби-апокалипсиса в глазах.

А Ленин в нынешнем виде вполне способен стать объектом притяжения для блогеров и всех, кого по каким-то делам занесло в Сегежу. Что ни говори, а дед способен украсить любой Instagram. Тем более что некоторые россияне уже определились в своих вкусах: «Если честно, это лучшее изображение Ленина, которое я только видела».

Деловая ли?

Из советского прошлого, с которым у многих связаны приятные воспоминания, вернемся в настоящее и посмотрим на памятник, который установили в Новосибирске деловой женщине. Казалось бы, отличная инициатива: феминизм прорывает завесу патриархата, и вклад женщин в развитие страны и общества начинают замечать. Все так, но вот только форма скульптуры как-то пошла в противовес ее содержанию.

«Глядя на памятник, несложно угадать и бизнес, в котором эта дама трудится», «У по-настоящему деловой женщины не будет такой короткой юбки», «Э-э-э, она очень деловая» — такие (и даже похлеще) комментарии вылились на бизнесвумен. Убедить горожан и интернет-зрителей не смогла даже табличка от создателей, на которой четко написано, что это «деловая женщина».

Скульптуру прозвали настоящим памятником сексизму. А вообще, есть версия, что изначально девушка должна была быть учительницей, но что-то пошло не так. Успокаивать может разве что расположение «достопримечательности» на задворках Новосибирска и непричастность городских властей к этому арт-объекту: «деловую женщину» придумала и установила местная полиграфическая компания за свой счет. «В народе ее называют и секретаршей, и учительницей, и бизнес-леди. Это и есть собирательный образ современных женщин, которые ни в чем не уступают мужчинам, а порой и превосходят их в деловых качествах», — уверены создатели.

Алешенька!

Кто не знает историю кыштымского карлика Алешеньки, переходите по ссылке. В 2018 году Onlíner подробно рассказывал о загадочном существе. Молва об Алешеньке ушла далеко за пределы Челябинска и Екатеринбурга, а потому совсем не удивительно, что у него есть собственный памятник.

Расположен пугающий монумент в селе Молебка Пермского края, разработкой и установкой новой достопримечательности занимался местный скульптор Виктор Сазанов. Алешеньку было решено изваять из сосны и усадить на постамент из бетона. Поначалу он был деревянным, затем окрасился в серебряный цвет и обрел зеленые глаза.

Окрестности Молебки гуманоид украшал с 2011 года, а потом внезапно пропал. Как выяснилось позже, в 2019-м памятник забрал с его законного места сам творец: Алешеньку надо было подлатать.

Вернулся в свои владения гуманоид уже в новом образе — облитый с ног до головы золотой краской. Так и стоит он посреди поля, поджидая новых любителей паранормальщины (и родню-пришельцев).

Автор так увидел

Завершим подборку случаем из этого лета. Речь тоже о памятнике, но не в привычном для всех понимании, а об установленном на кладбище. В июне 2021-го на могиле народной артистки СССР Галины Волчек, умершей два года назад, появился монумент — аккуратная белая колонна с именем и фамилией и бюст в бронзе. Все вполне традиционно, если бы не качество исполнения.

Почитатели таланта актрисы возмутились тому, что предстало перед их глазами. «Как же надо не любить Галину Борисовну, да что там не любить — ненавидеть, чтобы согласиться на ее могиле установить такое! Посмотрите: над губой бородавки какие-то, откуда-то сама по себе вылезает рука с сигаретой… Да, она была заядлым курильщиком, но если на фотографиях это всегда выглядит стильно, то здесь — сплошное уродство», — заявила одна из артисток театра «Современник» «Московскому комсомольцу».

Пользователи сети также негодовали: «Неужели скульпторы перевелись? Галина Волчек выглядывает из дупла!», «Шок, а не памятник! Такое чувство, что после смерти поиздевались над человеком», «Отвратительный! Галина Борисовна не заслужила такой ужас!!!»

В то же время автор произведения уверен, что «памятник прекрасен». «Концепция простая: колонна „Современника“, сцена внизу. И молодая Волчек. Юная, которую многие не знают. Но это было желание сына — сделать ее молодой. Да, это непривычный образ, не соответствует тому, что люди сейчас видят: ее все помнят в пожилом возрасте. А в молодости она была такая», — объяснил свое видение скульптор.

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