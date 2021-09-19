Звезда бокса будет баллотироваться в президенты Филиппин 1 19.09.2021, 15:14

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Кандидатуру спортсмена выдвинула фракция «Власть народа».

Филиппинский боксер и сенатор Эммануэль Дапидран Пакьяо, известный как Мэнни Пакьяо, будет баллотироваться в президенты страны на выборах 2022 года, сообщает телеканал CNN Philippines.

"Сенатор Мэнни Пакьяо официально принимает выдвижение от фракции "Филиппинской демократической партии - Власть народа" (PDP-Laban), которую он возглавляет, в качестве кандидата в президенты на выборах 2022 года", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.

BREAKING: Senator Manny Pacquiao announces he will run for president in the 2022 elections https://t.co/pd5InbcLsT — CNN Philippines (@cnnphilippines) September 19, 2021

Ранее "Филиппинская демократическая партия - Власть народа" (PDP-Laban) предложила баллотироваться в президенты Филиппин сенатору Кристоферу Бонгу Го, однако сам он заявил, что не заинтересован в этом.

В сентябре также сообщалось, что Президент Филиппин Родриго Дутерте официально выдвинут в среду кандидатом в вице-президенты страны на выборах 2022 года в ходе заседания одной из фракций PDP-Laban.

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