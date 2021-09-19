В Швейцарии может возникнуть дефицит чипсов 2 19.09.2021, 19:19

Из-за неблагоприятных погодных условий в стране низкий урожай картофеля.

В Швейцарии из-за постоянных дождей и общей неблагоприятной погоды в этом году наблюдается низкий урожай картофеля, что привело к нехватке чипсов, информирует The Local (перевод — zn.ua).

В сочетании с 30-процентным увеличением спроса из-за того, что люди больше сидят дома и едят чипсы, а не ходят в рестораны, в Швейцарии назревает нехватка этого продукта.

Производителям чипсов не хватает картофеля, и им нужно будет импортировать не менее 20 000 тонн из-за границы.

Компании по производству чипсов заявляют, что на данном этапе невозможно определить, насколько серьезным будет дефицит.

"Точные масштабы недостатка могут быть определены количественно только в начале декабря, когда будет собран урожай", - отметил представитель одной из компаний.

Сложные правила ввоза в Швейцарию, направленные на защиту местных фермеров, усложнили импорт, поскольку необходимо получить специальное разрешение Федерального управления сельского хозяйства.

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