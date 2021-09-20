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Митрополит Минско-Могилевский Юзеф Станевский посвятил Беларусь Белыничской Богоматери

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  • 20.09.2021, 10:10
Митрополит Минско-Могилевский Юзеф Станевский посвятил Беларусь Белыничской Богоматери
Юзеф Станевский

Акт посвящения — это просьба о заступничестве и спасении от всякого зла.

Митрополит Минско-Могилевский архибискуп Юзеф Станевский посвятил Беларусь Белыничской Богоматери. Это произошло в завершение общебелорусских торжеств, которые 17-18 сентября проходили в Белыничах на Могилевщине, пишет сайт catholic.by.

Акт посвящения был прочитан в завершение мессы на старом католическом кладбище. Участие в ней принимали все действующие католические бискупы Беларуси во главе с председателем Конференции католических бискупов Витебским бискупом Олегом Буткевичем, а также представитель Папы Франциска в Беларуси Апостольский нунций Анте Йозич.

Акт посвящения — это просьба о заступничестве Богоматери и о спасении от всякого зла: духовного, нравственного и физического.

Событие произошло перед старинной копией иконы Белыничской Богоматери, специально для этого доставленной в Белыничи. Эта копия знаменитой иконы, которая считается утерянной, была сделана после чуда Богоматери во время войны в 1660 году в Ляховичском замке. Считается, что именно икона Белыничской Богоматери позволила защитникам замка спастись от московских захватчиков.

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