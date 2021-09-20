«Нет разницы художник ты или строитель, важно, что мы все вместе»
- 20.09.2021, 12:07
Давайте все вместе готовиться к стачке.
В Беларуси 30 августа было объявлено предзабастовочное состояние.
- Нет разницы кто ты: художник или строитель. Важно, что мы все вместе, пишет телеграм-канал «БОР».
Белорусы продолжают поддерживать друг друга и призывают всех вместе готовиться к стачке.
Напомним, что в пятницу лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский обратился к белорусам и объявил о старте акции «#Стачке_быть».