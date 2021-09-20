«Нет разницы художник ты или строитель, важно, что мы все вместе» 20.09.2021, 12:07

Давайте все вместе готовиться к стачке.

В Беларуси 30 августа было объявлено предзабастовочное состояние.

- Нет разницы кто ты: художник или строитель. Важно, что мы все вместе, пишет телеграм-канал «БОР».

Белорусы продолжают поддерживать друг друга и призывают всех вместе готовиться к стачке.

Напомним, что в пятницу лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский обратился к белорусам и объявил о старте акции «#Стачке_быть».

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