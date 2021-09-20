Завтра в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо 3 20.09.2021, 19:01

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Это 28-е изменение цен в этом году.

С 21 сентября в Беларуси максимальные розничные отпускные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

— Изменение цен на моторное топливо обусловлено продолжающимся ростом мировых котировок нефти, среднее значение которых с 1 по 17 сентября достигло 73 долларов США за 1 баррель и по сравнению с уровнем января 2021 года выросло на 33 процента. Цены с начала года увеличены на 14,7 процента, — проинформировали в концерне.

С 21 сентября стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 98 копеек, АИ-95-К5-Евро — 2 рубля 8 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 30 копеек, ДТ — 2 рубля 8 копеек.

Это 28-е изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 14 сентября: дизель и бензины подорожали на 1 копейку.

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