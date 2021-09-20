Ученым удалось вырастить кофе в лаборатории 4 20.09.2021, 19:10

фото: центр технических исследований финляндии

Исследователи уже даже попробовали получившийся напиток.

Финские ученые из компании VTT впервые получили кофе, созданный в лаборатории. По их словам, вкус получившегося в результате напитка ничем не отличается от натурального кофе, сообщает New Atlas.

Ежегодно в мире производят примерно 10 миллиардов тонн кофе, и это количеству будет расти по мере роста населения Земли. Для того, чтобы удовлетворить растущий спрос, необходимо будет выращивать больше кофейных растений, для чего нужно будет вырубать леса. Более того, исследования показали, что кофе очень плохо адаптируется к изменениям климата и площадь земель, пригодных для его выращивания, значительно сократиться в мире с растущей температурой.

Поэтому растет потребность в том, чтобы найти альтернативные пути выращивания кофе. В ходе нового исследования ученые культивировали клетки кофейных деревьев, поместив их в специальный раствор. В результате они получили биомассу, которую затем высушили и обжарили. Вкус получившегося напитка ничем не отличался от настоящего кофе.

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