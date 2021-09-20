Белоруска победила на чемпионате Европы по шашкам

Белоруска победила на чемпионате Европы по шашкам1
- 20.09.2021, 22:07
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Второе и третье место также заняли белоруски.
Студентка Белгосуниверситета Яна Якубович стала чемпионкой Европы по шашкам-64 в классической программе среди женщин, сообщает пресс-служба университета.
Якубович учится на третьем курсе факультета международных отношений БГУ. Девушка является гроссмейстером, действующей чемпионкой мира и занимает 5-е место в мировом рейтинге по русским шашкам среди женщин.
Серебро завоевала Вера Хващинская из Бобруйска, третье место у Эммы Саврас из Гродно.
Чемпионат прошел 10-19 сентября в поселке Куремаа (Эстония). Он стал отборочным этапом к чемпионату мира 2022 года. В соревнованиях участвовали спортсмены из 13 стран.