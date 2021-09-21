Израильский врач рассказал, как легче всего перенести COVID-19 2 21.09.2021, 7:45

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Критическими днями являются пятый и шестой.

Доктор из Израиля Итай Галь дал полезные рекомендации и рассказал об основных стадиях протекания заболевания COVID-19.

По словам Итая Гая, как правило симптомы начинают проявляться спустя 2-5 дней после заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает портал ynet.

Обычно больных начинает лихорадить, однако температура сохраняется на уровне 37,8-38,5°С, некоторые теряют ощущение вкусов и запахов, могут быть и другие симптомы.

У некоторых людей COVID-19 проходит бессимптомно или имеет лишь легкие симптомы. На 3-7 сутки после инфицирования начинается развиваться пневмония, поскольку вирус прежде всего поражает легкие, усиливаются одышка и кашель, иногда — на фоне повышения температуры.

Однако у детей на всех стадиях болезни симптомы могут вообще отсутствовать.

Критическими днями являются пятый и шестой. Пневмония уже носит ярко выраженный характер. Люди страдают от сильной одышки и кашля.

При этом больные ощущают выраженную слабость и затрудняются завершать фразы.

Через неделю после заражения большинство больных в тяжелом и среднем состоянии попадают в больницу. Одышка усиливается, и они начинают нуждаться в кислороде.

На второй неделе больные начинают испытывать серьезную легочную недостаточность, в некоторых случаях требуется подключение к аппарату ИВЛ.

Состояние бессимптомных больных не изменяется, легкобольные чувствуют облегчение, вплоть до исчезновения симптомов.

У некоторых тяжелобольных на этом этапе развивается сепсис. Это опасное состояние с агрессивной реакцией иммунной системы. Таких больных госпитализируют в отделения интенсивной терапии и иногда даже приходится подключать их к аппаратам ЕСМО, заменяющим работу сердца и легких.

У части больных в легком и среднем состоянии появляются боли в животе и понос.

На десятый день у всех, кто переносит болезнь в легкой форме, как правило, исчезают практически все симптомы. Если такое состояние наблюдается не менее трех дней, больного могут выписать из больницы.

На третьей неделе у больных, страдавших от кашля, наступает серьезное облегчение, частота кашля снижается вплоть до исчезновения.

Тяжелобольные делятся на 2 основные группы: выздоровевшие и выписавшиеся, с назначением наблюдения и реабилитации в амбулаторных условиях, и те, чье состояние ухудшается.

Чтобы ускорить восстановление обоняния врачи рекомендуют нюхать различные вещества, однако нет данных о том, насколько эффективны данные методики.

Чтобы облегчить кашель, можно пить сиропы, которые продаются без рецепта. При этом больным рекомендуют по возможности сохранять подвижность в карантине.

Больные COVID-19 часто ощущают утомляемость, слабость, головные и мышечные боли, как при гриппе. При этом надо позаботиться о достаточном питье и правильном питании.

Можно также принимать анальгетики, вроде акамола (парацетамола) или нурофена (ибупрофена) и отдыхать по мере надобности.

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