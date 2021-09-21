«Путину скажут: дорогой мой, ты же сам знал, с кем подписывал договор» 3 21.09.2021, 9:32

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фото: AP

В Беларуси все может измениться в течение пары недель.

Собеседник «Салідарнасці», который уже несколько лет работает дипломатом в посольстве одной из европейских стран, рассказал, как видит ситуацию в нашей стране и ее перспективы.

Чтобы разговор получился максимально искренним, беседа проходила на условиях анонимности.

— Как Россия может воспользоваться ситуацией в Беларуси?

— Для ответа на этот вопрос надо знать планы Кремля.

Если же вдруг на место Лукашенко придет другой человек с противоположными взглядами, то понятно, что все соглашения, которые подписаны в этом году, просто растворятся в воздухе. Путину скажут: дорогой мой, ты же сам знал, с кем подписывал договор.

Я бы сказал, что Россия совершенно нерешительно использует ситуацию. Мы видим скромные шаги, хотя на данный момент можно было бы добиться многого буквально в одночасье.

Вот все говорят: где-то кто-то кого-то хочет «додавить». Но мне кажется, что Кремлю, чтобы «додавить», следовало бы поступать намного проще.

— Это как?

— Экономический рычаг в руках российской стороны довольно сильный и стал еще мощнее. Достаточно просто чуть подтолкнуть здешнего правителя — и все.

Путин мог бы сказать: «Если ты хочешь дальше существовать, то давай будем делать общую валюту. Не хочешь общую валюту? Тогда справляйся сам».

Ясно, что у Лукашенко нет ресурсов, чтобы существовать за свой счет. Даже за счет силовых структур — они выдержат до определенного времени, пока есть уверенность, что ситуация не схлопнется, и бюджет не просядет.

— Что дальше? Запад будет продолжать вводить санкции? и получать все

— Санкции будут нового характера. В том числе усилятся ограничения в отношении придворного бизнеса и будут закрываться лазейки типа «перепишу все активы на соседа, на тещу и дальше буду работать».

Все делается постепенно. И это можно расценить, как приглашение к диалогу. Но это предложение не к правителю. Это скорее адресовано окружению, бизнесу, способному влиять на что-то.

Что касается репрессий, то такие топорные методы могли бы долго работать в Северной Корее или Африке. Но Беларусь – в центре Европы. С такими настроениями людей, с таким уровнем образованности и открытости — карательные меры не решают проблему, а лишь дают отсрочку Лукашенко.

До той поры, пока резьба не сорвется.

— Насколько оптимистично вы смотрите на будущее Беларуси?

— Изменения неизбежны. Я на это очень надеюсь.

Все может измениться в течение пары месяцев и даже пары недель из-за какого-то обострения, которое пока не на поверхности.

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