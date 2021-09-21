Дембель придет 2 Илья Константинов

21.09.2021, 11:59

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Илья Константинов

Все имеющее начало, имеет конец.

Грустные наступили времена. Нет, я не об очередных скандальных выборах в России, ситуация с которыми для меня окончательно прояснилась еще году этак в 1996.

Странно, что некоторые весьма взрослые люди (судя по возрасту) продолжают уповать на эту иноземную забаву, вовсе не соответствующую суровому российскому климату. Политическому, прежде всего.

Впрочем, я вовсе не осуждаю желающих поиграть с государством в наперстки.

Если у человека есть лишнее время, энергия и деньги…Это же лучше, чем, например, прокутить все в пьяном угаре. По крайней мере, для здоровья не так разрушительно. Игроманию подобного рода я рассматриваю как маленькую слабость.

Даже очередной колумбайн в России как-то смазался в сознании увлеченных выборами людей. А ведь трагедия.

Но о трагедиях, как и о выборах, надо говорить серьезно. И точно не сейчас. Тем более, что, как мне представляется, поводов будет набираться все больше. Как новых запретов, ужесточений и прочих послевыборных историй.

Впрочем, очередной запрет пришелся и на сегодняшний день: Верховный суд подтвердил запрет на разведение на даче всяческой живности, включая спасительных для народа кур. Дескать, в деревнях на приусадебных участках можно, а в садоводствах — нельзя. А у меня хатынка именно в садоводстве.

И не то, чтобы я всерьез собирался разводить несушек (разве что в мечтах иногда видел себя уплетающим свежие домашние яички), нет, я все-таки слишком городской человек.

Но у соседа в этом году заголосил молодой петушок (почему-то по вечерам, видимо гибрид с совой).

И знаете, мне его звонкое кукареку где-то даже приятно, навевает что-то ностальгическое.

А вот, что меня действительно раздражает, так это непрерывное тарахтение газонокосилок, начинающееся в наших краях прямо с восхода солнца.

Вот запретил бы Верховный суд газонокосилки, чтобы косами, косами, до пота — полезно ведь, здоровее будешь.

Но что-то мне подсказывает, что газонокосилки суд не запретит.

И с каждым годом они будут тарахтеть все настойчивее — прогресс, говорят, не остановишь.

А как иногда хочется!

А петушку-то соседскому голову, видимо, свернут. И курам его тоже.

Обязательно найдется хотя бы одна кляузная сволочь, а может и не одна — мир не без законопослушных людей.

И наступят новые правильные времена. Когда чего ни захочешь, ничего нельзя.

А можно только то, чего не хочешь.

Как в казарме. И будем считать дни до дембеля.

Не сомневайтесь: дембель придет.

Все имеющее начало, имеет конец.

Илья Константинов, "Фейсбук"

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