Дембель придет

Дембель придет2
- Илья Константинов
- 21.09.2021, 11:59
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Все имеющее начало, имеет конец.
Грустные наступили времена. Нет, я не об очередных скандальных выборах в России, ситуация с которыми для меня окончательно прояснилась еще году этак в 1996.
Странно, что некоторые весьма взрослые люди (судя по возрасту) продолжают уповать на эту иноземную забаву, вовсе не соответствующую суровому российскому климату. Политическому, прежде всего.
Впрочем, я вовсе не осуждаю желающих поиграть с государством в наперстки.
Если у человека есть лишнее время, энергия и деньги…Это же лучше, чем, например, прокутить все в пьяном угаре. По крайней мере, для здоровья не так разрушительно. Игроманию подобного рода я рассматриваю как маленькую слабость.
Даже очередной колумбайн в России как-то смазался в сознании увлеченных выборами людей. А ведь трагедия.
Но о трагедиях, как и о выборах, надо говорить серьезно. И точно не сейчас. Тем более, что, как мне представляется, поводов будет набираться все больше. Как новых запретов, ужесточений и прочих послевыборных историй.
Впрочем, очередной запрет пришелся и на сегодняшний день: Верховный суд подтвердил запрет на разведение на даче всяческой живности, включая спасительных для народа кур. Дескать, в деревнях на приусадебных участках можно, а в садоводствах — нельзя. А у меня хатынка именно в садоводстве.
И не то, чтобы я всерьез собирался разводить несушек (разве что в мечтах иногда видел себя уплетающим свежие домашние яички), нет, я все-таки слишком городской человек.
Но у соседа в этом году заголосил молодой петушок (почему-то по вечерам, видимо гибрид с совой).
И знаете, мне его звонкое кукареку где-то даже приятно, навевает что-то ностальгическое.
А вот, что меня действительно раздражает, так это непрерывное тарахтение газонокосилок, начинающееся в наших краях прямо с восхода солнца.
Вот запретил бы Верховный суд газонокосилки, чтобы косами, косами, до пота — полезно ведь, здоровее будешь.
Но что-то мне подсказывает, что газонокосилки суд не запретит.
И с каждым годом они будут тарахтеть все настойчивее — прогресс, говорят, не остановишь.
А как иногда хочется!
А петушку-то соседскому голову, видимо, свернут. И курам его тоже.
Обязательно найдется хотя бы одна кляузная сволочь, а может и не одна — мир не без законопослушных людей.
И наступят новые правильные времена. Когда чего ни захочешь, ничего нельзя.
А можно только то, чего не хочешь.
Как в казарме. И будем считать дни до дембеля.
Не сомневайтесь: дембель придет.
Все имеющее начало, имеет конец.
Илья Константинов, "Фейсбук"