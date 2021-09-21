Белорусские рабочие покидают стройсектор 1 21.09.2021, 12:29

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иллюстрационное фото

Строительный сектор занимает важное место в белорусском ВВП.

В стране второй год отмечается инвестиционная депрессия. Флагманы стройсектора массово увольняют людей, в отрасли не растет реальная зарплата, пишет сайт banki24.by.

Строительный сектор занимает важное место в белорусском ВВП. По итогам 8 месяцев 2021-го доля строительства составила почти 5%. Правда, в успешные для отрасли годы она приближалась к 10%.

Причиной падения значимости стройсектора выступает сокращение добавленной стоимости в нем. Так, за январь—август добавленная стоимость в отрасли упала к 2020 году на 13,5%, что является худшим результатом среди оперативно публикуемых позиций.

Если бы не просадка в строительстве, рост ВВП Беларуси мог быть на 0,8 п.п. выше — не около 3%, а 3,8%. Отдельно по августу картина не поменялась: стройсектор отобрал у ВВП примерно те же 0,8 п.п.

О проблемах сигнализирует инвестиционная депрессия. За 8 месяцев инвестиции в основной капитал сократились на 8,1% к 2020-му. Причем за тот же период в 2020 году инвестиции тоже не выросли, а упали — на 1,7%. Таким образом, инвестиции в экономике РБ снижаются 2 года кряду.

В 2021 году падают как реальные объемы строительно-монтажных работ, так и затраты на машины и оборудование. Первый компонент инвестиций за 8 месяцев просел к прошлому году на 11,7%, второй — на 4,1%.

Состояние рынка труда в стройсекторе сложное для работников. Реальная зарплата сокращается к 2020 году на протяжении 7 месяцев — с января по июль.

Крупные и средние предприятия отрасли активно избавляются от «лишних» кадров. За 7 месяцев 2021-го флагманы стройсектора уволили 31,9 тыс. человек, приняв на работу только 25,6 тыс. Это значит, что чистый кадровый отток составил 6,3 тыс. человек.

Выручка флагманов отрасли за 7 месяцев выросла в номинале к 2020 году всего на 0,7%. При этом цены в строительстве за тот же период поднялись на 11,1%. Это значит, что в реальном выражении выручка флагманских компаний сократилась к прошлому году.

Прибыль флагманов стройсектора даже в номинале обвалилась к 2020-му на 8,2%. То есть с поправкой на динамику цен реальная прибыль просела более чем на 17%.

Средняя рентабельность продаж в отрасли составила 9%. Однако медианная рентабельность в строительстве практически вдвое ниже. Дело в том, что по итогам 7 месяцев 24,7% флагманов имели рентабельность ниже нуля (несли убытки от реализации), а еще 37,6% показали рентабельность в пределах 0–5%.

Только 3,4% флагманских компаний имели рентабельность от 20% и выше и лишь 1,7% компаний — от 30% и выше. Средняя доля таких предприятий в экономике составила 8,7% и 4,3% соответственно.

Чистая прибыль у флагманов стройсектора сократилась на 12% в номинале (без поправки на инфляцию). Доля убыточных компаний по конечному результату подскочила с 14,1% в 2020-м до 24,9% в 2021-м, а их убытки — на 32,3%.

Суммарные долги в отрасли на 1 августа достигли 7,580 млрд BYN. На отчетную дату удельный вес просроченных обязательств составил 11,5%.

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