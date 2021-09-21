Запасы свободных денег у россиян рухнули до многолетнего минимума 3 21.09.2021, 12:54

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Россияне израсходовали почти все полученные из бюджета средства.

Потребительский спрос в России, усиленный раздачей 700 млрд российских рублей перед выборами, начинает выдыхаться, пишет finanz.ru.

Россияне израсходовали почти все полученные из бюджета средства и встречают осень с минимальным за несколько лет объемом свободных денег на руках, свидетельствуют статистика Сбербанка и данные исследовательского холдинга «Ромир».

В августе объем «свободных денег» российских домохозяйств - то есть сумма, которая остается после самых необходимых расходов, - уменьшился на 5% по сравнению с июлем.

С начала лета показатель, отражающий возможности потреблять за пределами минимальной корзины товаров и услуг, упал на 7%, а относительно января - на 27%, подсчитал «Ромир».

Снижение запасов «свободных денег» во второй половине года и особенно перед началом - типичный сезонный тренд. Однако в этом году спад оказался глубже обычного.

«Помимо сезонного фактора в августе наблюдается структурное снижение индекса: его уровень оказался существенно ниже показателей 2020 и 2019 годов», - отмечает исполнительный директор Ромир и MILE Group Инна Караева.

«Свободные деньги» - это то, что люди могут потратить на образование, здоровье, ремонт, отложить для крупной покупки (квартира, дача, автомобиль и т. п.), потратить на отдых и развлечения или просто отложить в виде накоплений. Также именно из этих денег выплачиваются кредиты.

Поддержка от государства в виде выплат на детей, пенсионерам и силовикам постепенно теряет свой эффект по мере того, как инфляция продолжает ускоряться и бьет 5-летние рекордны - 6,87% на середину сентября.

200 млрд российских рублей детских выплат и еще 500 млрд, направленных пенсионерам и военным, породил всплеск расходов в непродовольственной рознице: на прошлой неделе он составил 22,8% год к году, а неделей ранее достигал 26%, говорится в исследовании «СберИндекс».

Тем не менее, спрос уже «постепенно начинает охлаждаться на фоне расходования выплат» из бюджета, пишут аналитики Сбербанка, добавляя, что учитывая масштаб поддержки (порядка 0,4% годового ВВП), можно ожидать ещё две-три недели аномально высоких темпов роста.

Напомним, в прошлом году на фоне пандемии реальные располагаемые доходы россиян упали на 3% и оказались на минимуме за 10 лет.

В первом полугодии 2021-го показатель вырос, но отыграл лишь чуть больше половины спада - 1,7%.

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