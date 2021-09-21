Алексей Бага, ранее работавший с БАТЭ, стал главным тренером «Шахтера» 1 21.09.2021, 17:35

Алексей Бага

Футбольная команда из Борисова для нового тренера «горняков» — главный соперник.

40-летний Алексей Бага, ранее работавший с БАТЭ, стал главным тренером солигорского "Шахтера". Накануне горняки попрощались с Сергеем Гуренко, который пробыл в Солигорске менее двух месяцев и не обеспечил нужный результат, сообщает "Еврорадио".

Бага в 2018-2019 годах был главным тренером борисовчан и однажды привел команду к победе в национальном первенстве. После он тренировал "Жальгирис", выигравший чемпионат Литвы. В этом году у Алексея было короткое сотрудничество с казахстанским "Актобе", после чего он был без работы. В "Шахтере" ему в качестве старшего тренера будет помогать Валерий Тарасенко.

Недавно "Шахтер" проиграл БАТЭ (0:1) и уступил лидерство в чемпионате Беларуси. При этом "горняки" имеют три игры в запасе. Задача нового главного тренера — вернуть лидерство и привести команду к чемпионству. БАТЭ для Баги сейчас главный конкурент.

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