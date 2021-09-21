Форвард «Баварии» Роберт Левандовски получил «Золотую бутсу» лучшего бомбардира Европы 21.09.2021, 22:45

Левандовски стал первым поляком, которому удалось получить «Золотую бутсу».

Форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир Европы, сообщает УНИАН со ссылкой на официальный Instagram «Баварии».

«Я очень рад, это большая честь. Хочу поблагодарить мою семью, партнеров по команде, тренерский штаб и всю «Баварию». Без их поддержки я бы не мог завоевывать такие награды. В спорте, как и в жизни, очень важно ценить друг друга, поддерживать друг друга, всегда быть честным друг с другом и стараться быть образцом для подражания для других. Вот почему я посвящаю эту награду всем людям, которые рядом со мной каждый день. Я очень доволен тем, чего мы достигли вместе как одна команда», — сказал лидер «Баварии».

Левандовски стал первым поляком, которому удалось получить «Золотую бутсу». Также Роберт стал первым за 49 лет представителем Бундеслиги, которому удалось выиграть эту награду. До него это дважды делал Герд Мюллер в 1970 и 1972 годах.

Роберт Левандовски: главные достижения

Левандовски был признан лучшим игроком 2020 года по версии ФИФА.

Вместе с «Баварией» в 2020 году польский нападающий выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Германии, Кубок Германии, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Германии.

В сезоне 2019-2020 Левандовски стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (15 голов), лучшим бомбардиром чемпионата Германии (34 гола) и лучшим бомбардиром Кубка Германии (6 голов). Он стал первым футболистом, который выиграл три турнира за сезон и в каждом из них стал лучшим бомбардиром.

Левандовски был признан лучшим футболистом сезона 2019-2020 по версии УЕФА.

Роберт в прошлом сезоне побил рекорд знаменитого Герда Мюллера.

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