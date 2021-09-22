У главы Минздрава Бразилии на Генассамблее ООН обнаружили коронавирус 1 22.09.2021, 11:40

Марсело Кейроги

Фото: REUTERS/Adriano Machado

Тест показал положительный результат после того, как он сопровождал президента Жаира Болсонару.

У министра здравоохранения Бразилии Марсело Кейроги обнаружили коронавирус.

Как сообщает Reuters, тест показал положительный результат через несколько часов после того, как он сопровождал президента Жаира Болсонару на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Кейрога находится на карантине и пока чувствует себя хорошо.

У всех остальных членов делегации тест на коронавирус отрицательный.

Кейрога отметил, что находился в здании ООН в защитной маске все время. Был ли он вакцинирован, не сообщается.

Министр стал вторым членом бразильской делегации в Нью-Йорке, у которого был обнаружен положительный результат. Молодой дипломат, который входил в состав передовой группы по подготовке визита Болсонару, сдал положительный тест в выходные и был изолирован.

Примечательно, что президент Бразилии Жаир Болсонару со скепсисом относится к вакцинации от COVID-19. Он аргументирует свой отказ от вакцинации тем, что у него естественным образом появились антитела после перенесенной коронавирусной болезни.

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