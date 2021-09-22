Стало известно, когда в Беларуси потеплеет 5 22.09.2021, 13:07

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Появился прогноз синоптиков.

В Беларуси в четверг, 23 сентября, ожидаются дожди и туманы и до +14 градусов по востоку страны. Информация об этом была размещена на портале pogoda.by.

- Погоду в стране будет определять неустойчивая воздушная масса. Будет преобладать облачная с прояснениями погода. На значительной части территории Беларуси пройдут небольшие дожди. В ночные часы в отдельных районах страны прогнозируются туманы. Ветер будет северо-западный, днем с переходом на южный умеренный, а днем по западу Беларуси порывистый, - сообщили синоптики.

Температура воздуха ночью составит от 1 до 7 градусов со знаком плюс, днем от 5 градусов тепла по востоку Беларуси и до +14 – по западу.

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