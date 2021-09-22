Польша заявила о присутствии неизвестных в экипировке на границе с Беларусью 6 22.09.2021, 18:35

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Фото: twitter.com/straz_graniczna

Фотофакт.

Пограничная служба Польши заявляет о присутствии неизвестных в экипировке на белорусской стороне границы и публикует их фото,

«Пограничники давно наблюдают с белорусской стороны на границе с Польшей за офицерами или солдатами, которых раньше не видели на этой границе. Их форма и экипировка могут указывать на то, что они не пограничники», — говорится в сообщении Погранслужбы в Twitter.

Фото: twitter.com/straz_graniczna

Фото: twitter.com/straz_graniczna

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