закрыть
22 сентября 2021, среда, 19:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Польша заявила о присутствии неизвестных в экипировке на границе с Беларусью

6
  • 22.09.2021, 18:35
  • 11,200
Польша заявила о присутствии неизвестных в экипировке на границе с Беларусью
Фото: twitter.com/straz_graniczna

Фотофакт.

Пограничная служба Польши заявляет о присутствии неизвестных в экипировке на белорусской стороне границы и публикует их фото,

«Пограничники давно наблюдают с белорусской стороны на границе с Польшей за офицерами или солдатами, которых раньше не видели на этой границе. Их форма и экипировка могут указывать на то, что они не пограничники», — говорится в сообщении Погранслужбы в Twitter.

Фото: twitter.com/straz_graniczna
Фото: twitter.com/straz_graniczna
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ноу-хау белорусского протеста
Ноу-хау белорусского протеста Артем Черников
Забастовка, переговоры и дети
Забастовка, переговоры и дети Андрей Санников
Памяти белого шпица
Памяти белого шпица Ирина Халип
Стальной щит и медный таз в придачу
Стальной щит и медный таз в придачу Владимир Халип