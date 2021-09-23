Коронавирус обрушился на Минск 1 23.09.2021, 7:58

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Масштаб эпидемии обещает быть больше, чем в прошлом году.

Читатели «Нашей Нивы» из Минска сообщают, что ожидание скорой помощи из-за всплеска COVID-19 в столице растягивается на часы.

«Скорая ехала почти два часа, сказали, много вызовов в очереди, за сотню. Когда приехали — сделали укол и уехали», - пишет нам читатель.

«Сегодня два часа ждали бригаду на подтвержденный ковид», — пишет другой.

«У товарища заболел сын: ковид. Скорая не поехала, сказали вызывать, если будет совсем плохо, а после выходных, может быть, зайдет участковый врач», — рассказывает читатель.

«НН» связалась с медиком скорой помощи. Та подтвердила, что ситуация напряженная.

«С сентября пошел большой рост заболеваемости, при этом привитых болеет мало и легко. В основном те, кто не вакцинировался. Подстанции загружены визитами.

Обычно реальность работы такова, что ты не сразу же едешь по другому адресу, ты успеваешь вернуться на подстанцию и там ждешь, иногда до часа ждешь вызова.

Теперь же, во время эпидемии, на подстанции мы совсем не бываем — только на вызовах. При этом такого вызова как «коронавирус» уже не существует. Едут только на конкретные жалобы — высокая температура, человек задыхается, низкая сатурация и так далее.

Вызовов очень много, поэтому кому-то приходится ждать, это естественно. Вызовы есть срочные и экстренные. Экстренные — аварии, пожары, инсульты, инфаркты, человек без сознания, не может дышать и так далее. Они первые в очереди, сколько бы ни было срочных, приоритетный всегда экстренный случай.

При этом некоторые люди злоупотребляют и вызывают на температуру 37, потому что ему просто лень ехать в поликлинику», — сказала врач.

В некоторых поликлиниках тем временем профильных медиков вынужденно загружают работой с ковидными больными, так как персонала не хватает при возросшем количестве больных.

При этом, отмечают медики, хотя эта волна уже кажется больше прошлогодней, работать немного проще, потому что на прием не ходят больше люди-«контакты».

Из больниц также доходят тревожные новости о загруженности реанимаций и количестве больных. Врачи акцентируют внимание, что привитые болеют крайне редко и в легкой форме, поэтому и напоминают о необходимости привиться.

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