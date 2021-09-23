До какого уровня подорожает бензин в Беларуси? 3 23.09.2021, 8:44

4,812

Мнение эксперта.

В сентябре стоимость нефти пошла в рост, перешагнув отметку 75 долларов за баррель (марки Brent). В Беларуси на этой неделе бензин вновь прибавил «дежурную» копеечку к своей цене. «Белнефтехим» увязал это повышение с ростом мировых котировок нефти. С 1 по 17 сентября их среднее значение достигло $73 за баррель и по сравнению с январем 2021 года выросло на 33%. В Беларуси с начала года цены на топливо увеличились на 14,7%, сообщили в компании.

С чем связаны последние изменения мировых цен на нефть и чего ожидать в ближайшем будущем? Когда приостановится рост стоимости автомобильного топлива на белорусском рынке? Свое мнение по этим вопросам в комментарии Myfin.by высказал старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

Нефть может еще подрасти

– Если смотреть совсем долгосрочно, то можно вспомнить падение цены на нефть марки Brent в начале прошлого года на фоне прихода пандемии коронавируса. В апреле прошлого года нефть пошла в рост. Своего локального максимума она достигла в начале июля, на отметке 77 долларов за баррель. После чего последовала коррекция.

Ко второй половине августа цена опустилась до 65 долларов за баррель. Опять начался рост, в середине сентября цена поднялась до 75,5 доллара за баррель. И сейчас торгуется чуть ниже. Буквально на днях, 21 сентября, цена опускалась до 72,5 доллара за баррель. Однако в США вышла очередная статистика американского нефтяного института, которая показала снижение запасов нефти в США за неделю на более чем 6 млн баррелей. Это поддержало нефтяные котировки. И в первой половине дня 22 сентября Brent торговался чуть выше 74,5 доллара за баррель.

Вообще сейчас на нефть действуют противоречивые факторы. С одной стороны, в Атлантике постоянно зарождаются новые ураганы, которые угрожают побережью США. Несколько ураганов уже пришло, другие еще ожидаются. Это толкает цены наверх. С другой стороны, в мире наблюдается очередная волна пандемии, и это определенным образом цены сдерживает.

Тем не менее, в перспективе нескольких недель нефть марки Brent может подрасти к тому уровню, на котором уже была в начале июля, то есть дойти до отметки 77 долларов за баррель.

На сколько предстоит подорожать бензину

Что же касается цены топлива в Беларуси, то мы уже привыкли к тому, что цены поднимаются в регулярном режиме. Уже было больше двух десятков таких повышений на 1 копейку. И, конечно же, эти повышения очень мало коррелируют с поведением мировой цены на нефть.

Мы уже упомянули падение в июле-августе нефти Brent c 77 до 65 долларов за баррель. Тем не менее такое достаточно интенсивное падение не мешало регулярно повышать цены в Беларуси на топливо.

Очевидно,что эта политика повышения продолжится. Думаю, можно ожидать это, как минимум, до выхода стоимости литра к эвиваленту в 1 доллар. То есть, еще предстоит нормальный путь – порядка 50 копеек. Что будет, когда цена топлива выйдет на этот уровень, пока остается загадкой.

Вчера проводился День без автомобиля и попутно журналисты поинтересовались у Вадима Иосуба, как у потребителя транспортных услуг:

– Как вы думаете, с развитием зеленой экономики, ростом популярности электротранспорта, снизится ли спрос на транспорт с традиционными видами топлива? И поможет ли в будущем стабилизировать цену бензина то, что у нас будут развиваться производство и рынок электромобилей?

– В обозримом будущем, по крайней мере на ближайшую пятилетку, я не вижу поводов для кардинальных сдвигов в спросе на традиционное топливо в Беларуси, – ответил Вадим Иосуб.

Напомним, что ежегодно 22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля, и в этот день автомобилистам предлагают отказаться от использования транспортных средств, потребляющих топливо. День проводится для того, чтобы обратить внимание общественности на экологические проблемы городов, на качество атмосферного воздуха. В этот день в Беларуси проходят много мероприятий, чтобы популяризировать передвижение пешком и на велосипедах, использование экологически чистого и общественного транспорта. Например, в Минске 22 сентября автолюбители имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».