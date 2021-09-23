Павел Северинец впервые позвонил жене из колонии 1 23.09.2021, 12:44

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Павел Северинец

Ольга Северинец рассказал об их разговоре.

Жена политзаключенного, оппозиционного политика Павла Северинца Ольга Северинец рассказала о разговоре с мужем. Политзаключенный позвонил Ольге по вайберу из колонии:

«Моя страница превратилась в секретариат Павла Северинца. Но о других вещах писать совсем не хочется. Семья волнует меня сейчас больше всего. Паша вчера первый раз позвонил из колонии! Это чудо, но они оттуда и правда иногда звонят на вайбер! По видео. Я видела его на экране телефона — чудесные, забытые ощущения, руки, кажется, до сих пор дрожат. Но самое необычное: я бы никогда в жизни не подумала, что Северинец лысый и в тюремной робе будет так стильно выглядеть» — написала она.

Напомним, Павел Северинец — один из самых последовательных критиков режима Лукашенко — незаконно осужден на семь лет колонии.

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