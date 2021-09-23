«Макдоналдс» и «Бургер Кинг» перейдут на многоразовую посуду 1 23.09.2021, 18:05

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Сети ресторанов быстрого питания начнут тестировать многоразовые стаканчики и контейнеры.

Популярные сети фастфуда начнут тестировать переход на многоразовую посуду. Компании хотят минимизировать отходы от ресторанов, поэтому в скором времени у посетителей появится возможность арендовать экологичные стаканчики для кофе и контейнеры для сэндвичей. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Макдоналдс» и «Бургер Кинг» договорились с производителем многоразовой посуды Loop о поставке упаковки для напитков и бургеров. При получении заказов в ресторанах быстрого питания посетители должны будут заплатить залог за пользование стаканчиком или контейнером. Чтобы получить деньги обратно, нужно отсканировать посуду в приложении Loop и вернуть в заведение или специальную точку сбора.

Сеть «Бургер Кинг» начнет тестировать аренду посуды в 2021 году в Нью-Йорке и Токио, но пока не разглашает сумму депозита. Рестораны «Макдоналдс» закупили продукцию Loop раньше и уже успели получить много положительных отзывов. В июле в британском регионе Мидлендс компания начала продавать кофе в многоразовых стаканчиках — залог составил 1,37 доллара. Посуду Loop уже используют британcкие супермаркеты Tesco, так что точек приема в стране достаточно.

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