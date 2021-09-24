Как работает промышленность и сколько зарабатывают люди в Беларуси и Литве 24.09.2021, 9:40

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фото: depositphotos

Отрезвляющие цифры.

Размер зарплат в стране – это всегда результат работы экономики, прежде всего – работы промышленности, которая, несмотря на приход «постиндустриальной эпохи», пока еще в нашем регионе является главной образующей экономики.

Поэтому от того, как работает промышленность, пока еще больше всего зависит общая в стране социально-экономическая ситуация, в том числе размер зарплат, как номинальный в долларовом эквиваленте, так и по реальной покупательной способности.

Уже почти все у нас «в курсе», что средняя зарплата в Беларуси более чем вдвое ниже в $-эквиваленте, чем в Литве, и существенно ниже по рельной покупательной способности.

Многие при этом считают, что такое положение дел – благодаря большой помощи Литве со стороны Евросоюза, частью которого она является.

Но мало кто знает, что на самом деле экономика Литвы развивается уже много лет лучше, чем Беларуси. И даже промышленность, хотя Литву называют «дендустриализованной», пишет «Инфобанк».

А теперь сравним результаты работы промышленности Беларуси и Литвы.

Данные взяты с официальных сайтов государственной статистики этих стран.

Объем промышленного производства Беларуси в 2020 году составил 118,4 млрдBYN, что эквивалентно $48,40 млрд. А промышленность Литвы создала продукта на €17,75 млрд, а это эквивалентно $24,35 млрд. Причем в обеих странах произошло падение: ковид-кризис.

Но сейчас и в Беларуси, и в Литве – рост: промышленное производство в год (за последние 12 месяцев, с сентября 2020-го по август 2021-го) составило в долларовом эквиваленте:

в Беларуси – $55,29 млрд

в Литве – $29,55 млрд.

Причем в Беларуси этот объем только доходит до докризисного, но намного меньше, чем был в лучшие – 2012-13 – годы (тогда превышал $73 млрд).

А в Литве объем промышленного производства в долларовом исчислении – исторически рекордный.

Тем не менее, промышленность Беларуси превосходит промышленность Литвы по объему выпускаемой продукции в денежном выражении – в 1,87 раз.

Однако сама Беларусь в несколько раз больше Литвы: по населению – в 3,34 раз.

И если сравнить подушевой объем промышленного производства в Беларуси и Литве, то в этом случае «картина» выйдет совсем другая: выпуск промышленной продукции в Литве в $-денежном исчислении на душу населения окажется больше, чем в Беларуси:

Беларусь – $5,92 тыс./чел. в год

Литва – $10,59 тыс./чел. в год.

И если 20 лет назад превышение в пользу Литвы было небольшое, то сейчас уже огромное (почти в 2 раза), и увеличивается дальше.

Получается, что с поправкой на размер страны, промышленность Литвы больше по объему производства, чем промышленность Беларуси, и существенно. Невероятно, но это так.

Но есть еще более важный показатель – сколько промышленность создает добавленной стоимости. То есть, не объем выручки, а сколько «зарабатывает» промышленность.

Добавленная стоимость – это то, что накапливает ВВП страны, и дает прямую связь между своим объемом и доходами населения: больше добавленной стоимости – выше зарплаты.

Добавленная стоимость, созданная в горнодобывающей, обрабатывающей отраслях, плюс на вспомогательных производствах (снабжение электроэнергией, водой, газом, удаление и обработка отходов и т.п.) – то есть во всей промышленности – составляет:

в Беларуси – 25-26% ВВП

в Литве – 18-19% ВВП.

То есть, значение промышленности в экономике Беларуси существенно выше, чем в Литве. Однако сам размер добавленной стоимости говорит об обратном.

Добавленная стоимость, созданная в промышленности за год, составляет сейчас:

в Беларуси – $16,7 млрд экв., или 1,8 тыс./чел. в год

в Литве – $11,3 млрд экв., или 4,0 тыс./чел. в год.

Причем этот показатель в Литве все растет и растет: за 15 лет он стал больше в два раза. А в Беларуси – только наполовину больше. То есть, разница в пользу Литвы увеличивается.

Выходит, эффективность промышленности Литвы, если выразить ее в объеме создаваемой добавленной стоимости, то есть «чистого профита» для страны, на душу населения – более чем в два раза выше доходности промышленности Беларуси.

Ведь поэтому зарплаты в Литве в долларах уже вдове выше в долларах, чем в Беларуси. А т.н. «ВВП по ППС на душу населения», по которому можно определить реальный уровень жизни, в Литве больше, чем в Беларуси, на 92%.

Эффективность промышленности и размер зарплат – это звенья одной цепи. Получается, что белорусская промышленность, которой так гордятся, работает хуже литовской?

К тому же, значимую долю в промышленности Беларуси составляет нефтепереработка, и низкая стоимость поставляемой в Беларусь из России нефти дает возможность создавать более высокую добавленную стоимость с каждой тонны нефти, чего нет у Литвы.

То же – и с природным газом: белорусские предприятия даже в условиях перекрестного субсидирования получают более дешевый газ, чем литовские.

Особенно это сказывается на заводах, использующих природный газ в производственном цикле (например, «Гродно Азот»): на дешевом газе можно заработать намного больше.

Как же так случилось, что промышленность Литвы и по валовой выручке, и по добавленной стоимости больше промышленности Беларуси с учетом самого размера стран (населения)?

Ответ лежит в плоскости прибыльности, рентабельности, эффективности предприятий. Так, частные предприятия Литвы рассчитаны на получение прибыли, в то время как основной в Беларуси показатель – это валовый выпуск продукции, мало считаясь с затратами.

Огромные производственные обороты создают очень малую, относительно этих оборотов, добавленную стоимость, а зачастую и убыток, который покрывается или вуалируется, как в Беларуси принято, различными схемами перераспределения финансовых потоков.

Что же будет с промышленностью Беларуси с началом действия санкций, которые могут сильно негативно повлиять на главные отрасли страны – нефтепереработку и производство калийных удобрений?

Особенно на фоне быстро растущих сейчас соседних стран, прежде всего Литвы и Польши – стран с самым высоким в регионе приростом ВВП и лучшим прогнозом для них от МВФ.

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