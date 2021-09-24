Томатом пригрозили туркам 3 Telegram-канал «СерпомПо»

24.09.2021, 16:23

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Рычагов давления у России на Эрдогана особо нет.

РФ ответила на заявления Эрдогана с трибуны Генассамблеи ООН о важности «сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма», бурой монилиозной гнилью.

Именно этот вирус Россельхознадзор обнаружил в турецких фруктах, а в томатах – «вирус коричневой морщинистости».

Пока турецким коллегам прилетела лишь просьба усилить контроль и обеспечить «фитосанитарную безопасность» экспортируемой в РФ продукции. Если Эрдоган продолжит делать недружественные заявления накануне встречи с Путиным 29 сентября, то ему придется кушать свои томаты самому.

Но это, пожалуй, максимум, чем может ответить Путин. И это вряд ли напугает Эрдогана: РФ не входит даже в пятерку главных импортеров турецких товаров. Зато занимает 1-е место среди экспортеров. Эрдоган же заявил о желании «вывести двусторонние отношения с Россией на качественно новый уровень... и довести товарооборот до $100 млрд». Но взамен ждет серьезных шагов Путина, в частности по Сирии, где режим Асада «представляет угрозу» для южных частей Турции.

Учитывая, что на кону против «вморщинистых» турецких томатов стоят поставки С-400, газа, АЭС «Аккую», которую строит Россия, Путину придется проглотить обиду на непризнание Анкарой выборов в Крыму и даже ее крепнущую дружбу с Киевом. Рычагов давления на Эрдогана особо нет. Если только опять запретить российским туристам посещать турецкий берег. Ну и это, как показывает опыт, не особо работает.

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