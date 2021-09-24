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Подписант письма за честные выборы Паречин стал тренером вратарей в польской «Стали»

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  • 24.09.2021, 18:59
Подписант письма за честные выборы Паречин стал тренером вратарей в польской «Стали»
Денис Паречин

В начале августа Паречин, проработав один день, покинул тренерский штаб солигорского «Шахтера».

Тренер вратарей Денис Паречин подписал контракт с польской командой «Сталь» из Сталевой-Воли, которая занимает седьмое место во второй лиге (Д3), пишет «Трибуна».

В начале августа Паречин, проработав один день, покинул тренерский штаб солигорского «Шахтера» Сергея Гуренко, поскольку поставил свою подпись под письмом честных спортсменов.

По информации журналистов, как и в случае с Альшевским, инициатива убрать Паречина исходила от верхушки АБФФ – председателя Владимира Базанова и его первого зама Юрия Вергейчика.

Раннее Паречин рассказал, как протесты изменили его жизнь.

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