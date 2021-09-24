Как семья построила каркасный дом прямо у леса в Воложинском районе
- 24.09.2021, 20:54
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Три года они жили без подведенного к участку электричества.
«Загородная жизнь — это жизнь для сильных духом», — говорят realt.by Павел и Ольга Бересневы, которые построили каркасный дом прямо у леса в Воложинском районе.
Правда, первые три года к их участку не было подведено электричество и дом пришлось сделать автономным. Электроэнергию Бересневы получали от солнечных батарей и бензинового генератора, который заряжал аккумуляторы.
А еще первое время сюда даже не было дороги. С какими трудностями Бересневы столкнулись при строительстве, как избежать ошибок во время стройки и какие эмоции дарит загородная жизнь — смотрите в видео.