Как семья построила каркасный дом прямо у леса в Воложинском районе 24.09.2021, 20:54

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иллюстрационное фото

Три года они жили без подведенного к участку электричества.

«Загородная жизнь — это жизнь для сильных духом», — говорят realt.by Павел и Ольга Бересневы, которые построили каркасный дом прямо у леса в Воложинском районе.

Правда, первые три года к их участку не было подведено электричество и дом пришлось сделать автономным. Электроэнергию Бересневы получали от солнечных батарей и бензинового генератора, который заряжал аккумуляторы.

А еще первое время сюда даже не было дороги. С какими трудностями Бересневы столкнулись при строительстве, как избежать ошибок во время стройки и какие эмоции дарит загородная жизнь — смотрите в видео.

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