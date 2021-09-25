Медики рассказали, как дети и подростки переносят штамм «Дельта» 25.09.2021, 8:16

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Специалисты изучили истории болезней 10% населения США.

Вариант коронавируса Delta не вызывает тяжелой формы COVID-19 у детей и подростков. Об этом говорится в совместном пресс-релизе Центров по контролю и профилактике заболеваний США, пишет cursorinfo.co.il.

В нем отмечается, что эксперты проанализировали медицинские записи по всей стране. Они изучили истории болезней 10 процентов населения США. Анализ охватывает период с 1 марта 2020 года по 14 августа 2021 года.

Результаты показывают, что доля детей с тяжелыми симптомами после распространения штамма Delta лишь незначительно отличается от таковой до распространения варианта COVID-19 и не достигает статистической значимости.

Курсор ранее сообщал, что в ВОЗ раскрыли летальность штамма «Дельта». Эксперты организации просчитали, что Дельта передается приблизительно на 50% быстрее других штаммов, но, к счастью, не приводит к повышенной смертности.

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