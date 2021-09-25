Ученые обнаружили новый способ продления жизни человека 5 25.09.2021, 8:34

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Кардиологов заинтересовали вещества, которые входят в состав двух популярных продуктов.

Ученые давно пытаются выяснить, может ли употребление шоколада продлить жизнь человека. Сейчас наука исследует, можно ли улучшить старение с помощью какао. На самом деле ученые изучают некоторые молекулярные компоненты вкусной еды, чтобы понять, как они могут принести пользу и противодействовать некоторым негативным последствиям старения.

«Хорошие» молекулы в шоколаде называются флаванолами. Это антиоксиданты, которые могут вызывать сильный противовоспалительный ответ. Они являются основным ингредиентом темного шоколада и какао.

Недавно доктор Янбин Донг, генетик и кардиолог из Института профилактики штата Джорджия при Медицинском колледже Джорджии, только что получил грант в размере 3 млн долларов (1RO1HL157665-01) от Национальных институтов здравоохранения, сообщает jagwire.augusta.edu.

Донг и его коллеги будут исследовать воспалительные факторы и генетические изменения, связанные со старением, и попытаются выяснить, снижает ли потребление какао эти факторы.

«Люди думают, что употребление шоколада полезно для здоровья. Мы собираемся это доказать или оспорить», — говорится в заявлении Донга.

В ходе исследования планируется изучить не только добавки какао, но и поливитамины. Последнии является наиболее часто используемой добавкой в США. Это является предметом исследования COSMOS (исследование результатов применения добавок COcoa и мультивитаминов), в котором приняли участие 21 444 человека. Возраст женщин, включенных в исследование, составляет 65 лет и старше, а мужчин — 60 лет и старше.

Предыдущие клинические исследования обнаружили некоторые потенциальные преимущества использования флавоноидов, в том числе снижение воспаления, артериального давления и резистентности к инсулину, а также другие преимущества, такие как снижение холестерина, снижение когнитивных функций и даже усиление иммунного ответа. Но эти исследования были в основном ограниченными. Испытание COSMOS будет проверять действие добавок на большом количестве людей.

В частности, в ходе исследования будет выяснено, присутствует ли и сколько про- и противовоспалительных факторов в крови участников в начале исследования COSMOS, а затем через один и два года. Они будут либо принимать добавку какао, либо поливитамины, либо ни то, ни другое. Донг и его коллеги также оценят полезные эпигенетические вариации, потенциально активируемые какао или поливитаминными добавками.

Флаванолы относятся не только к какао. Они также содержатся в винограде и красном вине, помидорах, луке, ягодах и персиках.

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