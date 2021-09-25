У инфицированных COVID-19 изменились основные симптомы
- 25.09.2021, 10:29
- 4,986
Эксперты из лондонского Королевского колледжа проверили данные ВОЗ.
ВОЗ называет главными симптомами COVID-19 лихорадку, сухой кашель и утомляемость, однако в последнее время таким симптомы отходят на второй план.
Ученые из лондонского Королевского колледжа провели исследование и выяснили, что у пациентов с коронавирусной инфекцией изменились основные симптомы заболевания, передает cursorinfo.co.il.
Ученые считают, что новые штаммы коронавируса, в частности «Дельта», изменили клиническую картину.
Исследователи заявили, что наиболее частыми симптомами коронавируса являются: головная боль, насморк и боль в горле.
Вместе с тем, Всемирная организация здравоохранения на данный момент считает главными симптомами COVID-19:
лихорадку,
сухой кашель,
утомляемость.
В то же время, по мнению представителей ВОЗ, головная боль, заложенность носа и боль в горле считаются менее распространенными симптомами.
Национальная служба здравоохранения Великобритании считает основными симптомами лихорадку, длительный кашель и потерю обоняния и вкуса. Британские ученые получили новые данные благодаря приложению ZOE, что позволяет отслеживать симптомы коронавирусной инфекции.
Так, сильный кашель в начале пандемии был наиболее распространенным признаком болезни и наблюдался у 46% зараженных.
Профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор указал, что теперь коронавирус все больше похож на обычную простуду. Сильнее всего это проявляется у молодых пациентов, переносящих заболевание в легкой форме.