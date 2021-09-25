У инфицированных COVID-19 изменились основные симптомы 25.09.2021, 10:29

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Эксперты из лондонского Королевского колледжа проверили данные ВОЗ.

ВОЗ называет главными симптомами COVID-19 лихорадку, сухой кашель и утомляемость, однако в последнее время таким симптомы отходят на второй план.

Ученые из лондонского Королевского колледжа провели исследование и выяснили, что у пациентов с коронавирусной инфекцией изменились основные симптомы заболевания, передает cursorinfo.co.il.

Ученые считают, что новые штаммы коронавируса, в частности «Дельта», изменили клиническую картину.

Исследователи заявили, что наиболее частыми симптомами коронавируса являются: головная боль, насморк и боль в горле.

Вместе с тем, Всемирная организация здравоохранения на данный момент считает главными симптомами COVID-19:

лихорадку,

сухой кашель,

утомляемость.

В то же время, по мнению представителей ВОЗ, головная боль, заложенность носа и боль в горле считаются менее распространенными симптомами.

Национальная служба здравоохранения Великобритании считает основными симптомами лихорадку, длительный кашель и потерю обоняния и вкуса. Британские ученые получили новые данные благодаря приложению ZOE, что позволяет отслеживать симптомы коронавирусной инфекции.

Так, сильный кашель в начале пандемии был наиболее распространенным признаком болезни и наблюдался у 46% зараженных.

Профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор указал, что теперь коронавирус все больше похож на обычную простуду. Сильнее всего это проявляется у молодых пациентов, переносящих заболевание в легкой форме.

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