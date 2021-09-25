Несколько слов о том, почему важно бастовать 25.09.2021, 13:59

Фото: «Радыё Свабода»

Помните об этом каждый раз, когда подходите к станку.

Забастовка - это одна из самых эффективных форм ненасильственного протеста. Одна из немногих форм, которая еще не была опробована белорусами в полную мощность, пишет телеграм-канал «Гані быкоў».

Несколько месяцев забастовок всего на нескольких предприятиях помогли уложить СССР - один из мощнейших тоталитарных режимов в мире.

Организованная забастовка в Беларуси способна быстро и безболезненно уничтожить лукашизм.

Если вы переживаете за экономику страны, то помните: львиная доля сгенерированных вашим трудом прибылей оседает в карманах Лукашенко и его силовиков, в оффшорах и банках стран Персидского залива.

Своей работой вы кормите не учителей и врачей, а преимущественно Витю, Колю и ОМОН. Помните об этом каждый раз, когда подходите к станку.

И, наконец, включайте простой прагматизм. Если Лукашенко останется у власти, вы все равно останетесь без работы. Увольнения с заводов уже начались и будут продолжаться дальше.

Выбор за вами. Смотрите, чтобы вам не было за этот выбор стыдно ни перед собой, ни перед детьми.

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