Несколько слов о том, почему важно бастовать
- 25.09.2021, 13:59
Помните об этом каждый раз, когда подходите к станку.
Забастовка - это одна из самых эффективных форм ненасильственного протеста. Одна из немногих форм, которая еще не была опробована белорусами в полную мощность, пишет телеграм-канал «Гані быкоў».
Несколько месяцев забастовок всего на нескольких предприятиях помогли уложить СССР - один из мощнейших тоталитарных режимов в мире.
Организованная забастовка в Беларуси способна быстро и безболезненно уничтожить лукашизм.
Если вы переживаете за экономику страны, то помните: львиная доля сгенерированных вашим трудом прибылей оседает в карманах Лукашенко и его силовиков, в оффшорах и банках стран Персидского залива.
Своей работой вы кормите не учителей и врачей, а преимущественно Витю, Колю и ОМОН. Помните об этом каждый раз, когда подходите к станку.
И, наконец, включайте простой прагматизм. Если Лукашенко останется у власти, вы все равно останетесь без работы. Увольнения с заводов уже начались и будут продолжаться дальше.
Выбор за вами. Смотрите, чтобы вам не было за этот выбор стыдно ни перед собой, ни перед детьми.