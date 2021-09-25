Украинские и американские десантники провели совместные учения: эффектное видео 25.09.2021, 19:37

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Сегодня прошло первое в истории совместное десантирование американских и украинских военных.

Учения проходили на Яворовском полигоне под Львовом. Военные прыгали из самолётов военно-транспортной авиации США С-130. В десантно-штурмовой группе присутствовали и польские десантники, пишет «Апостроф».

Масштабные украинско-американские учения RAPID TRIDENT-2021 начались ещё 20 сентября. Они будут проходить до 1 октября, привлечены 6 тысяч военнослужащих из 15 стран-партнеров.

Основная их цель - подготовка к совместным военным действиям в составе многонациональных сил. Рассчитывают, что учения должны повысить уровень подготовки украинских бойцов и улучшить совместимость штабов ВСУ и государств-партнеров.

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