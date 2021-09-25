Выборы в Германии: кто претендует на должность канцлера 25.09.2021, 20:23

Канцлера Германии не выбирают напрямую – за кандидатов голосуют новоизбранные депутаты бундестага.

Завтра, 26 сентября, в Германии состоятся парламентские выборы. В стране грядут перемены: после 16 лет на посту Ангела Меркель перестанет быть канцлером. На ее место претендуют три кандидата, сообщает «Настоящее время».

Канцлера Германии не выбирают напрямую – за кандидатов голосуют новоизбранные депутаты бундестага. Однако имена кандидатов известны, и во многом от их кампании зависит, отдадут ли избиратели свои голоса партии, которую представляют потенциальные канцлеры.

Кандидатов трое. Партию Христианских демократов Ангелы Меркель представляет Армин Лашет, премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия. Он возглавил партию в январе этого года. Лашет говорит, что хочет модернизировать консервативный блок и продолжить курс Меркель.

Вторая кандидатка – Анналена Бербок, выдвинутая "зелеными". Ее партия была самой популярной в стране еще в мае. Бербок резко критикует Россию, считая, что та манипулирует ценами на газ, и в целом обещает немцам более прозрачную политику.

Bперед вырвался социал-демократ Олаф Шольц, нынешний министр финансов и бывший мэр Гамбурга. Шольц позиционирует себя как продолжателя дела Меркель. Он обещает избирателям повышение пенсий и введение минимальной зарплаты. Зрители признали Шольца победителем теледебатов между кандидатами.

Ни одна из партий, которые представили своих кандидатов в канцлеры, не набирает достаточное количество голосов, чтобы сформировать свое правительство и утвердить его главу, а значит, им придется объединяться в коалиции и идти на компромиссы.

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