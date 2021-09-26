Найдены две галактики, где могут жить разумные цивилизации 26.09.2021, 8:22

Открытие совершили ученые из Нидерландов.

Специалисты из Нидерландов Хонгин Чен и Майкл Гарретт, воспользовались специальным современным радиоинтереферометров LOFAR во время проведения своего исследования космических просторов. За счет этого им удалось обнаружить две галактики, в которых могут присутствовать цивилизации третьего типа по шкале Кардашева.

Об этом сообщает inverse.com (перевод — planetanovosti.com).

Шкала Кардашева была разработана в 1964 году. С ее помощью происходит измерение уровня развития гипотетических инопланетных цивилизаций. Третий тип означает, что такая цивилизация максимально развитая и она может применять для своих целей энергию не только отдельных космических объектов, а полностью целой галактики.

Стоит отметить, что на сегодняшний день человечество еще не смогло получить статус даже первого типа. Такая цивилизация применяет всю ту энергию, которая доступна ей на планете проживания. Причиной этого является то, что люди не умеют использовать всю ту солнечную энергию, которая попадает на Землю. Для того, чтобы стать цивилизацией первого типа, человечеству может потребоваться около 200 лет.

Ученые считают, что у них получится отыскать сверхразумную цивилизацию благодаря тому, что в дальнейшем они будут исследовать излучения в среднем инфракрасном диапазоне. Именно они могут указывать на наличие сфер Дайсона в космическом просторе. Всего было изучено 21 галактику. Внимание привлекли четыре объекта, два из которых имели излучение естественного происхождения. В двух других галактиках, где источник излучения остается неизвестным, могут находиться сверхразумные цивилизации третьего типа.

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