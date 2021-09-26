В Сочи на голову Таракана выпал снег толщиной 12 сантиметров 18 26.09.2021, 11:44

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Снегопады обрушились именно на ту местность, где находится Лукашенко.

В Сочи, куда вчера прилетел самолет Лукашенко, выпал снег толщиной 12 сантиметров. Сильный снегопад накрыл не сам морской курорт, а сочинский поселок Красная Поляна, что расположен на высоте более двух тысяч метров. 12 сантиметров свежевыпавшего снега, по информации «Интерфакс», отмечено на курорте «Роза Хутор», который находится примерно в семи километрах от комплекса отдыха «Беларусь», подведомственного управлению делами Таракана. Это первый снегопад в новом сезоне.

Синоптик курорта «Роза Хутор» Адриан Коротеев заверяет, что на следующей неделе снег большей частью растает.

Но в Сочи тоже пока неспокойно - идут сильные дожди, реки Лазаревского (один из сочинских районов) резко поднялся уровень воды, подтопив несколько улиц, сообщает ТАСС.

В небе над курортом Джугба, что в районе Туапсе, был замечен смерч, а на трассе Джубга-Сочи движение перекрыл камнепад. Синоптики предупреждают о том, что в течение суток возможны сильные ливни с грозами, велика вероятность схода селевых потоков и смерчей над морем.

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