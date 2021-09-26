«Золотое» отопление для тунеядцев, пересмотр пенсий, очередные подорожания: что готовит для белорусов октябрь 5 26.09.2021, 13:30

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Новшества вступят в силу уже через несколько дней.

В октябре белорусы получат жировки за октябрь по новым тарифам. Особенно чета за ЖКУ вырастут для тех, кого чиновники сочтут тунеядцами. Чтобы не попасть в базу иждивенцев, до 21 октября нужно успеть предоставить в специальную комиссию документы, которые подтверждают занятость. Со следующего месяца также подорожают услуги мобильных операторов, а также «Белтелекома». С 1 октября изменят тарифы за просмотр своей кредитной истории. К концу месяца узнаем, пересмотрят ли чиновники минимальные трудовые и социальные пенсий с 1 ноября.

Сайт zerkalo.io составил подборку изменений, которые ожидают белорусов в октябре и которые могут повлиять на толщину наших кошельков.

Счета за жилищно-коммунальные услуги по новым тарифам

В октябре белорусы получат «потяжелевшие» жировки. В этом году отопление включают в сентябре, поэтому в следующем месяце нужно будет еще и за эту ЖКУ.

С 1 июня в Беларуси повысили субсидируемые тарифы на отопление и подогрев воды. Они выросли на 6,3%.

В двухкомнатной квартире в Минске на 50 «квадратов» за отопление (потребленный объем в 1,0163 Гкал) за полный месяц нужно будет заплатить 22,28 рубля. Это на 1,32 рубля больше, чем по прежнему тарифу. Это расчеты для месяца, в котором отопление было включено весь месяц. То есть за сентябрь счета будут меньше за обогрев жилья.

Заметно «потяжелеют» жировки для тех, кто попадет в тунеядскую базу. Если в этой же минской «двушке» никто не зарегистрирован, то расчет будет по экономически обоснованному тарифу. К оплате выставят счет в 109,06 рубля.

В сентябрьских жировках также некоторые жилищно-коммунальные услуги будут рассчитывать по-новому: оплату будут взимать по тарифам не на одного проживающего в квартире, а по общей площади жилья. Ранее белорусы уже оплачивали эти ЖКУ по такой схеме, но в 2016 году ввели изменения, по которым оплата взималась по количеству зарегистрированных.

Вырастут цены на доступ в интернет и на мобильные звонки

«Белтелеком» с 1 октября поднимет тарифы на некоторые услуги доступа в интернет. Стоимость повысят в среднем на 4%. К примеру, тариф «Домосед старт» с 1 октября будет стоить 17,8 рубля (сейчас — 17,1 рубля), «Домосед ультра» — 25 рублей (сейчас — 24 рубля).

С1 октября также поднимут цены мобильные операторы. МТС повышает тарифы для физических и юридических лиц в среднем на 4%. Изменения коснутся стоимости абонентской платы, мобильного интернета, звонков, услуг фиксированного интернета и связи в роуминге, SMS и другие.

О повышении тарифов с 1 октября сообщили в А1.

Узнаем, повысят ли пенсии и пособия

С 1 ноября власти должны пересмотреть размер прожиточного минимума. К нем привязаны размеры минимальных трудовых и социальных пенсий, а также некоторых пособий, которые предоставляются при рождении детей. Если бюджет прожиточного минимума повысят, то вырастут, соответственно, также эти пенсии и пособия.

Ближе к концу октября чиновники должны озвучить, изменятся ли с ноября эти выплаты. К примеру, социальная пенсия по возрасту сейчас составляет 141,73 рубля, а минимальная пенсия по возрасту (без учета доплаты в 20% от средней зарплаты) — 70,87 рубля.

Посмотреть кредитный рейтинг станет дороже

В Беларуси с 1 октября изменят тарифы за просмотр своей кредитной истории. Об этом сообщается на сайте Нацбанка. Услуга подорожала на 3 копейки. Ранее Нацбанк выступал с критикой «копеечного» повышения цен, тогда речь шла об автомобильном топливе. «Это формирует у потребителя устойчивые ожидания, что цены постоянно будут расти», — заявляли в Нацбанке.

Банки пересмотрят тарифы

В октябре некоторые банки пересмотрят размеры комиссий за отдельные услуги. К примеру, Белгазпромбанк снизит стоимость выпуска основных и дополнительных расчетных карточек Mastercard World — с 45,00 до 10,00 рублей для первой и последующей основной расчетной карточки. При этом банк вводит оплата за выпуск первой дополнительной расчетной карточки Cashalot — 10 рублей.

Альфа-Банк вводит с 1 октября изменения в переводы с карты на карту по их номерам (то есть для этого нужно знать данные карточек отправителя и получателя). К примеру, для р2р переводов с карт Альфа-Банка, а также с карт банков-резидентов страны по номеру телефона тариф составит 1% от суммы перевода + 0,5 рубля. Ранее для р2р переводов с карт этого банка тариф был 0,5% от суммы перевода, а для р2р переводов с карт банков-резидентов страны — 1% от суммы перевода. В банке уточняют, что комиссия взимается за переводы на карту любого банка страны, в том числе и при переводе на карты Альфа-Банка.

Подорожают сигареты

В Беларуси с 1 октября пересмотрят цены на некоторые марки сигарет. Отдельные марки подорожают на 15 копеек. Ценник в октябре повышают все табачные компании, кроме «Интер Тобакко».

Некоторым ИП и компаниям нужно закупить кассовые терминалы

С10 октября некоторым предпринимателям и компаниям придется обзавестись кассовыми терминалами или платежными кассами. Для них эти изменения означают дополнительные расходы на приобретение и обслуживание оборудования.

с кассовыми терминалами или платежными кассами нужно будут работать предпринимателям и компаниям, которые:

продают непродовольственные товары на ярмарках, на рынках;

торгуют фруктами и овощами в палатках, с лотков (занимаются разносной торговлей плодоовощной продукцией);

обучают несовершеннолетних (речь в том числе про репетиторов);

сдают в аренду жилье, садовые домики, дачи (в том числе квартиры на сутки).

Новшество затронет также компании и ИП, которые выполняют работы или оказывают услуги вне постоянного места, то есть на выезде. Это требование не затронет только сельскую местность. К примеру, терминалом или кассой нужно будет обзавестись предпринимателю, который оказывает сантехнические услуги в Минске, но решил выехать на заказ в Солигорск.

Слияние двух банков и прекращение выдачи кредитов

Идея Банк с 1 октября приостанавливает кредитование физлиц, а также оформление расчетных счетов и выпуск карточек по зарплатным проектам. По факту банк перестает оказывать эти услуги. Напомним, до конца года Идея Банк, как планируется, должен присоединиться к МТБанку. После реорганизации он прекратит существование как юрлицо.

Новшества по рекламному рынку

Чиновники ввели изменения по рекламному рынку. Некоторые из них уже начали работать в июле, другие же вступят в силу в октябре. С 8 октября введут изменения в размещение наружной рекламы и рекламы на транспорте, ее надо будет согласовывать с местными властями. В первом случае нужно утверждать по месту ее размещения, а во втором — по месту нахождения юрлица или месту жительства ИП, который является владельцем транспортного средства. В последующем утвержденную рекламу чиновниками можно будет размещать повторно без согласований.

Июльские новшества касались в числе прочего процентных ставок по депозитам и микрозаймам, звуковой рекламы в общественном транспорте, а также листовок и буклетов в почтовых ящиках.

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