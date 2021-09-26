Умер белорусский футболист Сергей Герасимец
- 26.09.2021, 16:31
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Ему было 55 лет.
Экс-полузащитник сборной Беларуси, минского «Динамо» и «Зенита» Сергей Герасимец умер в возрасте 55 лет, передает «Трибуна».
«Он тренировал команду «Ядро». Вчера играли матч за звание чемпиона Северо-Запада. Это дает право проходить регистрацию для профессионалов. Команда Герасимца выиграла 2:1 у клуба «Алмаз Антей». Его самого удалили.
А ночью тренера не стало. Скоропостижно. Жена Таня говорит, пришел домой счастливый. Смеялись. А потом взял и упал», – сообщил журналист Кирилл Легков.
Герасимец – лучший футболист Беларуси 1993-го года. Чемпион Беларуси (1992, 1993, 1994) и обладатель Кубка России-1999.
Он забил единственный гол в игре Беларусь – Нидерланды (1:0) в отборочном матче Евро-1996.