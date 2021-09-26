В Шотландии состоялся матч за Кубок белорусского журналиста Ивулина 26.09.2021, 20:13

Играли белорусская диаспора против людей из мира искусства.

Сегодня в Шотландии прошел футбольный матч, который назвали Кубок Александр Ивулина, передает «Трибуна».

Играли белорусская диаспора против людей из мира искусства. Белорусская диаспора одержала победу со счетом 11:8.

Встречу можно было посмотреть на YouTube.

Специально к этому матчу был выпущен буклет.

Напомним, 4 июня Александр Ивулин был осужден на 30 суток ареста. Позже ему было предъявлено обвинение по 342-й статье УК РБ (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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