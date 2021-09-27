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Bloomberg: iPhone 14 выйдет в совершенно новом дизайне

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  • 27.09.2021, 17:02
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Bloomberg: iPhone 14 выйдет в совершенно новом дизайне

Инженеры Apple работают над масштабными изменениями.

Не успели фанаты насладиться iPhone 13, как в Сети поползли слухи про iPhone 14. Новый смартфон от Apple якобы будет с совершено новым дизайном. Об этом пишет обозреватель Марк Гурман в своем блоге в Bloomberg (перевод - «Униан»).

По его словам, в iPhone 14 ожидается полный редизайн. При этом он указал, что инженеры Apple работают над масштабными изменениями.

Кроме того, Гурман подчеркнул, что в следующем году фанаты Apple увидят совершенно новые iPhone начального и профессионального уровня.

Нынешнее поколение iPhone 13 является "безопасной моделью" для перехода с iPhone 11 и более ранних версий.

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