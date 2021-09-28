Ведущая гандболистка отказалась выступать за сборную Беларуси 28.09.2021, 9:32

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В прошлом сезоне Виктория Шамановская выступала за российский клуб «Лада».

Ведущая белорусская гандболистка Виктория Шамановская отказалась выступать за национальную сборную, пишет «Гандбол Беларуси».

Есть сведения, что она решила принять российское гражданство.

В прошлом сезоне Шамановская выступала за клуб «Лада». По итогам сезона-2020 / 21 спортсменку признали лучшей линейной чемпионата России.

В нынешнем сезоне она выступает за ЦСКА.

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