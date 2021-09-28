Польские пограничники развернули сотни нелегалов, которые пытались прорваться с территории Беларуси 2 28.09.2021, 10:43

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Фото: @Straz_Graniczna

Задержаны четыре человека, которые пытались помочь мигрантам незаконно пересечь границу.

Польские пограничники за стуки пресекли 339 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы.

Задержаны 15 нелегальных мигрантов из Ирака. Остальных нарушителей не впустили на территорию Польши.

Кроме того пограничники задержали еще четверых человек, которых подозревают в пособничестве мигрантам. Все четверо — иностранцы, граждане Таджикистана, Грузии, Сербии и Беларуси.

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