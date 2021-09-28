Бывший ближайший друг Путина: Медведев не хотел отдавать кресло 28.09.2021, 12:53

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фото: kremlin.ru

Он серьезно думал о новом баллотировании на пост президента России.

Дмитрий Медведев, который был президентом России в 2008–2012 годах, планировал баллотироваться на второй срок. Об этом в интервью основателю интернет-издания "Гордон" Дмитрию Гордону рассказал российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев, который находится в розыске на родине, живет во Франции и судится с Россией в Гааге из-за активов стоимостью $15 млрд.

Пугачев и Путин познакомились в начале 1990-х годов, а близко общаться начали в 1996-м. По словам бизнесмена, с Путиным с середины 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно, в том числе вместе отмечали дни рождения и другие семейные праздники. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".

Бизнесмен сказал, что Путина и Медведева связывают особые отношения.

"Для меня непонятные. Потому что никаких заслуг, кроме проблем с передачей назад кресла президента, я не знаю", – отметил Пугачев.

По словам бизнесмена, в конце первого президентского срока Медведев серьезно думал о новом баллотировании.

"По крайней мере он собрал своих сторонников и сказал, что идет на выборы. Мол, "на втором сроке у меня никаких обязательств перед Путиным нет". Это было ночью, часа в четыре. А в 10 утра он произнес пламенную речь о том, что единственным кандидатом от "Единой России" может быть только Владимир Владимирович (вероятно, речь идет о XII съезде партии "Единая Россия", который состоялся 24 сентября 2011 года и на котором тогдашний президент РФ Медведев сказал: "Я считаю, что было бы правильно, чтобы съезд поддержал кандидатуру председателя партии [премер-министра] Владимира Путина на должность президента страны". – "ГОРДОН")", – сказал Пугачев.

Он отказался рассказать, что произошло за эти шесть часов, когда Медведев кардинально изменил свое мнение.

"Я кое-что знаю, но это, так сказать, непубличная информация. Скажем, на Медведева надавили – и он согласился", – отметил Пугачев.

По его словам, Медведев "категорически" не хотел отдавать пост президента РФ и перед выборами не разговаривал с Путиным.

"Они шесть месяцев до выборов не разговаривали. Вообще не общались и не встречались", – сообщил Пугачев.

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