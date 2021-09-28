В Беларусь идут заморозки: когда ожидать «минус» 28.09.2021, 13:02

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Синоптики поделились прогнозом.

Пока что в Минске солнечно и относительно тепло. И хоть на этой неделе комфортная плюсовая температура до +15..+17°С сохранится, ожидаются и первые заморозки, сообщает Белгидромет.

Сегодня, 28 сентября, погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный слабый до умеренного. Температура воздуха днем +10..+16°С, в Минске – до +14°С.

29-30 сентября погоду будет определять антициклон, смещающийся с Ленинградской на Тверскую область России.

В среду 29 сентября облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем по юго-западу порывистый. Температура воздуха ночью +1..+7°С, в отдельных районах на почве возможны слабые заморозки 0..-2°С, температура воздуха днем +8..+15°С, в Минске – до +12°С.

30 сентября переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по крайнему западу страны пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный умеренный, днем по западу порывистый. Температура воздуха ночью +1..+7°С, на большей части территории республики на почве и местами в воздухе заморозки 0..-3°С; температура воздуха днем +9..+15°С, в юго-западных районах республики местами до +17°С.

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