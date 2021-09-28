Давайте дожмем шайку преступников 1 Telegram-канал «Баста!»

28.09.2021, 15:47

2,574

фото: ТАСС

Рабочие сильнее всех лукашистов и их прихлебателей тогда, когда держат руки в карманах.

Узурпатор не просто так боится рабочих. Когда воедино сливаются силы интеллигенции и рабочего класса, никакой речи о том, что диктатура может выстоять и быть не может. Его просто хватит удар от объявления реальной забастовки. Замес начнется конкретный.

Выхода у диктатора уже давно нет. Сила санкций и нескончаемые протесты вынуждают его идти на отчаянные шаги, которые оборачиваются очередным самострелом. Но, как всем известно, насильно мил не будешь. Поэтому и нет сомнений, что мы победим и сроки нашей победы зависят только от нас. Скажем так, месяца забастовки вполне достаточно, чтобы жить в нормальной стране с законным лидером во главе государства. Давайте дожмем шайку преступников своим бездействием, просто оставшись дома. Запасаемся продуктами, участвуем во флешмобе и остаемся дома. Стачке быть!

Telegram-канал «Баста!»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.